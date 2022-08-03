شوف عروض العثيم الاسبوعية بتخفيضات تصل حتى 60% “مهرجان الخمسات”

خصومات وعروض العثيم وأقوى عروض الصيف، مع بداية العام الجديد تقدم العثيم مجموعة من أقوى العروض الترويجية على مجموعة متنوعة من المنتجات التى تلزم شريحة كبيرة من عملائها، تحتل أسواق عبدالله العثيم بالسعودية المركز الثاني من حيث الترتيب بعد بنده اكبر مركز تسوق بالمملكة، فهى تسعى دائمًا لتقديم كل ما لديها من خدمات تعود بالنفع على العملاء، لتلبية كل احتياجاتهم الأساسية سواء اليومية أو الشهرية من مواد غذائية وغير غذائية ومواد استهلاكية وغيرها، يتم تقديم هذه الخدمات من خلال الفروع المنتشرة بجميع مناطق المملكة والتى تسعى العثيم دائمًا إلى زيادتها لتلبية احتياجات أكبر شريحة ممكنة من العملاء.

عروض العثيم الاسبوعية بتخفيضات حصرية تصل حتى 60% “مهرجان الخمسات”

تدعو أسواق عبدالله العثيم بالسعودية جميع عملائها لمتابعة أقوى عروضها الاسبوعية، وذلك للاستفادة من التخفيضات وأقوى خصومات الصيف الحصرية على المنتجات المختلفة، كما أنه يمكن الإطلاع على هذه العروض أونلاين من خلال صفحة البروشور المخصصة لها، تسرى عروض وتخفيضات هذا الأسبوع حتى 9 أغسطس أو حتى نفاذ الكمية، وفيما يلى نقدم إليكم بعض من أسعار اللحوم على الأنواع المختلفة بعد الخصم:

تخفيضات وخصومات على اللحوم الحمراء بأسعار حصرية وأنواع متعددة لتناسب جميع الفئات، كيلو لحم غنم سواكني بالعظم بسعر 52.95 ريال، لحم عجل بلدي بالعظم بسعر 39.95 ريال، مفروم بقر برازيلي مبرد سعر الكيلو 26.95 ريال سعودي، سعر الكيلو من لحم مكعبات بقري برازيلي توب سايد 32.95 ريال.

أسعار الأرز المخفضة على الأنواع المختلفة

الأرز من الوجبات الأساسية التى لاغنى عنها عند معظم الأسر، فهو محبب للأطفال والكبار ويدخل في الكثير من الوصفات الشهية وأيضًا فى إعداد بعض الحلويات، لذلك تقدم أسواق العثيم عروض لا تقارن بخصم يصل إلى 30% على العديد من الأنواع لتلبي احتياجات عملائها، سعر أرز فيكتو سيلا بسمتي وزن 10 كيلو بسعر 55 بدلاً من 71.25 ريال سعودي، أرز جودان مزة سعر 10 كيلو بعد الخصم 30 ريال بدلاً من 36.75 ريال سعودي، عدد 2 كيس أرز هالى سيلا وزن 5 كيلو بسعر 55 ريال بدلاً من 81.90 ريال، سعر أرز زاد الوطن هندي بسمتي وزن 5 كيلو بسعر 25 بدلاً من 34.95 ريال سعودي.