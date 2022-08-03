نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصم 44٪ لفترة محدودة ضمن مهرجان عروض لولو هايبر ماركت السعودية lulu بجميع الفروع في المقال التالي

عمر شويل - جدة بخصم يصل إلى 44٪ لفترة محدودة ضمن مهرجان عروض لولو هايبر ماركت السعودية lulu بجميع الفروع نقدم لحضراتكم أقوى عروض لولو هايبر ماركت بصفحته الرئيسية على أسعار كثير من السلع والمنتجات الغذائية المختلفة، والتي تشمل مختلف أنواع اللحوم والأسماك الطازجة، هذا بالإضافة إلى وجود خصومات أخرى على أسعار المخبوزات والحلويات الطازجة، بالإضافة إلى معلبات مختلفة، وغيرهم من سلع سوف نوضح لحضراتكم تفاصيل خصوماتها من خلال هذه المقالة، فتابعونا….

عروض لولو هايبر ماركت بصفحته الرئيسية

تتوفر بفروع لولو هايبر ماركت Lulu hyper market بالمملكة العربية السعودية العديد من الخصومات الحصرية المميزة على أسعار: لحم ضلع الخروف الأسترالي، بالإضافة إلى عروض منهم على أسعار سدق والكفتة البقري البرازيلي، وخصومات أخرى منهم على أسعار طبق الدجاج الطازج من رضوى، ولحم الجمل الطازج المحلي بالعظم، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار مكعبات اللحم البقري البرازيلي، والشاه النعيمي المقطعة بالعظم، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار السلمون النرويجي الكامل المنظف.

خصومات لولو السعودية لفترة محدودة Lulu offers

تتوفر أيضاً داخل فروع لولو هايبر ماركت بالمملكة العربية السعودية عدة خصومات حصرية على أسعار: سمك الدردمان بالكيلو، وخصم آخر منهم على سعر سمك السردين بالكيلو، وتخفيض آخر على سعر سمك السي باس، وخصم آخر على سعر روبيان المزارع الطازج، وعلى سعر الروبيان المطبوخ.

تخفيضات الخضروات والفاكهة من لولو السعودية

تتوفر عدة تخفيضات حصرية على أسعار كثير من السلع، ومنها: خصم خاص على سعر فلين الباذنجان الكبير، وخصم آخر على سعر القرع الأحمر السعودي، وعلى سعر الحزر السعودي بالكيلو، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار البطاطا الحلوة المصرية، كما لديهم تخفيض حصري على سعر العنب الجنوبي الأحمر المصري.

تخفيضات اليوم من لولو السعودية

تتوفر أيضاً عدة تخفيضات أخرى داخل فروع لولو السعودية، ومنها: خصم خاص على سعر كمثرى فيرمونتي الجنوب افريقية من بيوتي، وتخفيض آخر على سعر تفاح رويال جالا تشيلي بالكيلو، وخصم آخر على سعر برتقال الكاراكارا الجنوب افريقي بالكيلو.