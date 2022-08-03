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نقدم لكم تردد القناة الأولى المصرية HD 2022، أقدم قناة فضائية مصرية في مصر، تعرض برامجها ومحتوياتها عبر البث الأرضي والأقمار الصناعية، في الأسطر القليلة القادمة، عبر موقع ثقفني، سنقوم بتقديم تردد قناة الأولى المصرية على القمر الصناعي النايل سات وتفاصيل أكثر عن الترددات الجديدة، وهي من أشهر القنوات الاحترافية على الإطلاق. تردد القناة الأولى المصرية Aloula HD من خلال السطور التللية نقدم لكم تردد القناة الأولى المصرية Aloula HD: القمر الصناعي للقناة: نايل سات NileSar.

تردد القناة والاستقطاب: 11767 (H).

ترميز القناة: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

الجودة : SD. نبذة مٌختصرة عن القناة الفضائية المصرية الأولي يعود بث القناة إلى منتصف الستينيات، عندما كانت تبث يومًا قصيرًا للغاية مدته 5 ساعات، عندما كانت تسمى (القناة الخامسة)، حيث أنتجت بجودة عالية وتعرض محتواها بطريقة عالية الجودة SD-HD، المقر الرسمي للقناة الفضائية يقع في “ماسبيرو” بالقاهرة عاصمة مصر، وتبث برامجها على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وهي من القنوات غير المشفرة على القمر الصناعي، جدير بالذكر لمتابعينا أن القناة تأسست منذ 61 عامًا وتحديداً في 21 يوليو 1960 م، وهي مملوكة ل«جهاز الإذاعة والتلفزيون». كيفية ضبط تردد Al Oula hd على الرسيفر؟ يمكنك ضبط تردد Al Oula hd على الرسيفر من خلال الخطوات التالية: من جهاز التحكم عن بعد الخاص بجهاز الاستقبال، انتقل إلى مفتاح الإعدادات (القائمة).

أدخل قائمة الإعدادات.

انقر فوق قائمة التثبيت التي تظهر أمامك.

انقر فوق تثبيت القنوات الفضائية يدويًا.

تحديد القمر الصناعي للقناة ، بالنسبة لقناة الحياة فهو نايل سات.

اكتب بيانات تردد القنوات 1 و 2 والقمر المصري قناة المصرية الأولى والتي ستجدها في الجدول أعلاه.

اضغط على زر (INSTALL) وسيبدأ جهاز الاستقبال فورًا في تثبيت وتنزيل الترددات الخاصة بقناة Nilesat HD 2022 Nilesat الجديدة. روابط Al Oula المصرية الفضائية الخارجية عمر شويل - جدة استقبل الان تردد القناة الأولى المصرية Aloula HD لمشاهدة مؤتمر نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس - ثقفني

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