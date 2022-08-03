نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة إكسترا نيوز Extra News لمشاهدة مؤتمر اعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة إكسترا نيوز، يبحث طلاب المدارس الثانوية وأولياء الأمور عن تردد قناة EXTRA NEWS التي بثت اجتماع وزراء التعليم اليوم، يعقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، مؤتمرا صحفيا قريبا للإعلان عن نتائج السنة الدراسية الثانوية 2021، ويعتزم وزير التربية والتعليم الإعلان عن أسماء الدفعة الأولى من خريجي الثانوية العامة عام 2022 خلال المؤتمر.

تردد قناة إكسترا نيوز Extra News

تتمتع قناة اكسترا نيوز بمشاهدة وتفاعل كبير خلال الفترة الحالية بسبب زيادة حجم البحث حولها عبر المنصات الإلكترونية على محرك البحث الشهير، ويظهر التردد الجديد للقناة على القمر الصناعي نايل سات: 11230، معدل الترميز: 27500، ، معدل تصحيح الخطأ هو 6/5.

نبذة عن قناة إكسترا نيوز

تقدم قناة إكسترا نيوز، إحدى القنوات التابعة لشبكة سي بي سي، تغطية إخبارية للمواطنين، ولكن من خلال تصوير المواطنين والاستماع إلى آرائهم حول الإنجازات في هذا المجال، كما تقدم موجزًا ​​إخباريًا لكل ما هو جديد، كما يركز على القضايا التي تهم المواطنين في المحافظات، ويسلط الضوء على القضايا الدولية والإنسانية.

برامج إكسترا نيوز

تبث القناة العديد من البرامج على مدار اليوم، أبرزها: برنامج مصر العرب، وبرنامج الساعة السابعة، والعالم يقول، وبرنامج حديث الساعة، وبرنامج كلام الناس، وبرنامج ساعة رياضة، وبرنامج لازم نفهم، وبرنامج حكايات فنية، برنامج أونلاين، برنامج أخبار الفن، والبرامج الإخبارية الفنية والتغطية المستمرة من غرفة الأخبار أو من خلال الجولات والحصاد والإعلانات في الوقت الفعلي.

كما تقدم حملات توعية حول فيروس كورونا المستجد الذي اجتاح العالم منذ بداية عام 2020 وانتشر على نطاق واسع خلال هذه الفترة، مما تسبب في خسائر فادحة في الأرواح والمال.

موعد إذاعة مؤتمر وزير التربية والتعليم

سيتم بث المؤتمر الصحفي قريبًا على عدة قنوات بما في ذلك أخبار إكسترا، تبدأ امتحانات الشهادة الثانوية العامة لعام 2022، التي تبدأ على مستوى طلاب شعبة العلمي وأيضاََ شعبة الادبي.