شوف عروض لولو هايبر ماركت lulu hyper market ومفاجات العام الجديد 2022 من هايبر لولو ماركت lulu متجدد بإستمرار

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عمر شويل - جدة عروض لولو هايبر ماركت lulu hyper market تأتي لكم بأقوى مفاجآت العام الجديد مع عروض اللولو هايبر ماركت المتاحة بكل فروع هايبر لولو ماركت اون لاين lulu ، بتخفيضات مذهلة على الأجهزة الإلكترونية وأجهزة المنزل الحديث، والتي يُقبل على شرائها عدد كبير من عملاء السعودية.

وهذا لكون الوقت الحالي يعد هو أنسب وقت لطرح التنزيلات على أسعار كل أنواع السلع لديها، ولذا زاد التنافس في الآونة الأخيرة بين كافة المتاجر المتاحة داخل حدود المملكة العربية السعودية، ليظهر لنا كل عام في هذا الوقت وما يشبهه من أوقات الإحتفالات تخفيضات مدهشة، فتابعونا اليوم للإطلاع عليها والإختيار منها.

عروض لولو هايبر ماركت lulu hyper market ومفاجات العام الجديد 2022 من هايبر لولو ماركت lulu

عروض لولو الرياض تضم الكثير من المفاجآت الخاصة بمناسبة العام الهجري الجديد والتي تشمل اسعار الجوالات والإلكترونيات من الشاشات، والملحقات الإلكتروني، وأجهزة المنزل والمطبخ الكهربائية، وتستمر الخصومات حتى فترة محدودة، وهي فرصة عظيمة لشراء كافة إحتياجات المنزل والأجهزة الذكية وملحقاتها.

ومن الجدير بالذكر أنه لا تكتفي متاجر لولو هايبر بنده بعرض الأجهزة الإلكترونية الذكية أو أجهزة المنزل الكهربائية فقط، بل يوجد بها مختلف مستلزمات المنزل من المفروشات وأدوات التنظيف ومعدات الطبخ، مع أجهزة التصليح والتركيب، وأجهزة العناية الشخصية بالشعر والبشرة، هذا بالإضافىة إلى السلع الغذائية المتنوعة المتاحة لديها بكل فرعها في السعودية.

اسعار تخفيضات لولو

عرض خاص لفترة محدودة على سعر طقم أواني للعشاء من إنتاج شركة لومينارك ، مصمم على شكل الرخام، والطقم مكون من عدد 19 قطعة متنوعة المقاسات، تجدون طقم الأواني هذا بسعر خاص جدًا من هايبر لولو ماركت 149 ريال سعودي بدلًا من 249 ريال سعودي، مع تخفيض قدره 100 ريال سعودي.

خصم مغري لا يقاوم متاح على سعر قدر ضغط من إنتاج شركة بريستيج، والذي يأتي بسعة 3 لتر، والقدر مصنوع من مادة الاستانلس ستيل، تجدوه الآن لمدة محددة فقط بسعر مخفض 119 ريال سعودي بدلًا من 255 ريال سعودي، مع تخفيض قدره 136 ريال سعودي، والسعر المعروض هذا يشمل به مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات لولو على مستلزمات المنزل

تخفيضات متاحة فقط لمدة محدودة على سعر ترمس من إنتاج شركة السيف، والذي تجدوه بسعة 3 لتر، متاح الآن من لولو هايبر ماركت في السعودية بسعر مغري بمبلغ 99 ريال سعودي بدلًا من 149 ريال سعودي، مع تخفيض قدره 50 ريال سعودي، والسعر المعروض هذا يشمل به مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات متاحة فقط لمدة محدودة على سعر ترمس من إنتاج شركة روتبونت، والذي تجدوه بسعة 1 لتر، موجود حاليًا ضمن عروض لولو المغرية بخصم ممتاز لمل عملاء السعودية بسعر قدره 99 ريال سعودي فقط بدلًا من مبلغ 149 ريال سعودي، مع تخفيض قدره 50 ريال سعودي، والسعر المعروض هذا يشمل به مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

اسعار لولو المذهلة

تخفيض خاص جدًا على سعر مقلاة من النوع الغير لاصق من إنتاج شركة شيفيلين، متاحة بمقاس 20 سم، وتجدوها حاليًا بكل فروع هايبر لولو ماركت بسعر قدره 25 ريال سعودي فقط بدلًا من مبلغ 39 ريال سعودي، مع تخفيض قدره 14 ريال سعودي، والسعر المعروض هذا يشمل به مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

عروض لولو

تحتوي عروض لولو جدة على مختلف أنواع الجوالات بأحدث التقنيات المطروحة حاليًا في أسواق متاجر السعودية الخاصة بالإلكترونيات، كما تقدم لكم كافة الملحقات الخاصة بالأجهزة الذكية من السماعات، وأجهزة الشحن، والساعات الذكية، حيث أنه لا يوجد فرد حاليًا لا يحتاج إلى جوال حديث يمكنه من إجراء المكالمات وتصفح مواقع الإنترنت والتواصل الإجتماعي.

lulu

جوال هواوي واي 9 ايه huawei y9a بشاشة مقاس 6.63 بوصة، مع سعة للرام مساحتها 8 جيجابايت، ومساحة ذاكرة داخلية 128 جيجابايت، بسعر 999 ريال سعودي بدل من 1099 ريال سعودي.

جوال ابل ايفون 12 apple iphone 12 بشاشة مقاس 6.1 بوصة، مع سعة للرام مساحتها 4 جيجابايت، ومساحة ذاكرة داخلية 128 جيجابايت، بسعر 3349 ريال سعودي بدل من 4049 ريال سعودي.

لولو ماركت

تخفيض على جوال سامسونج جالاكسي نوت 20 samsung galaxy note20 مع شاشة مقاس 6.7 بوصة، متاح الجوال بسعة للرام مساحتها 8 جيجابايت، بالإضافى إلى مساحة ذاكرة داخلية سعتها 256 جيجابايت، مع بطارية سعتها 4300 مللي امبير، ويأتي الجوال مع نظام تشغيل نسخة اندرويد 10، بسعر مخفض من لولو 2599 ريال سعودي بدل من 3999 ريال سعودي.

خصم كبير على جوال سامسونج جالاكسي ايه 52 اس samsung galaxy a52s مع شاشة مقاس 6.5 بوصة، متاح الجوال بسعة للرام مساحتها 8 جيجابايت، بالإضافى إلى مساحة ذاكرة داخلية سعتها 128 جيجابايت، مع بطارية سعتها 4500 مللي امبير، ويأتي الجوال مع نظام تشغيل نسخة اندرويد 11، بسعر مخفض جدًا 1499 ريال سعودي بدل من 1659 ريال سعودي.

عروض اللولو

عروض خاصة على جوال هواوي واي 9 ايه huawei y9a مع شاشة مقاس 6.63 بوصة، متاح الجوال بسعة للرام مساحتها 8 جيجابايت، بالإضافى إلى مساحة ذاكرة داخلية سعتها 128 جيجابايت، مع بطارية سعتها 4500 مللي امبير، ويأتي الجوال مع نظام تشغيل نسخة اندرويد 10، بسعر مخفض جدًا 999 ريال سعودي بدل من 1099 ريال سعودي.

خصومات مميزة لفترة محدودة من لولو على جوال ابل ايفون 12 apple iphone 12 مع شاشة مقاس 6.1 بوصة، متاح الجوال بسعة للرام مساحتها 4 جيجابايت، بالإضافى إلى مساحة ذاكرة داخلية سعتها 128 جيجابايت، مع بطارية سعتها 2815 مللي امبير، ويأتي الجوال مع نظام تشغيل ابل، بسعر مخفض جدًا 3349 ريال سعودي بدل من 4049 ريال سعودي.

اسعار لولو السعودية

سماعة أذن سلكية من لينوفو lenovo متاح منها اللون الأسود بسعر 39 ريال سعودي بدل من 49 ريال سعودي.

شاحن متنقل قوي هيرو 10 بسعة 10000 ميللي أمبير بسعر 49 ريال سعودي بدل من 99 ريال سعودي.

سوار ذكي من ام اي، متاح منه اللون الأسود بسعر 129 ريال سعودي بدل من 199 ريال سعودي.

اسعار لولوهايبر

ساعة سامسونج جي اكتف 44 مم، مزودة بشاشة تعمل باللمس سوبر اموليد مقاس 1.4 بوصة، مع سعة داخلية للذاكرة الرام 750 ميجا بايت، تعمل بمعالج ثنائي النواة بسرعة1.15 جيجا هرتز، متاح منها اللون الأسود بسعر مخفض من لولو لفترة محدودة 849 ريال سعودي شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة، وهذا بدل من سعر 1319 ريال سعودي.

سماعات ابل اير بودز 2 airpods متاح منها بسعر 499 ريال سعودي شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة، وهذا بدل من سعر 799 ريال سعودي.

عرض خاص حصري على سعر جهاز سماعات لاسلكية من لينوفو lenovo متاح منها اللون الأسود بسعر 129 ريال سعودي شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة، وهذا بدل من سعر 189 ريال سعودي.

ملحقات الجوال في لولو

سماعات بلوتوث لاسلكية من لينوفو lenovo بسولر للرقبة، متاح منها اللون الأسود بسعر 59 ريال سعودي شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة، وهذا بدل من سعر 119 ريال سعودي.

حامل الجوال من تراندز، متاح بسعر 69 ريال سعودي فقط، شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة، وهذا بدل من سعر 89 ريال سعودي.

لولو

الشاشات في لولو هايبر السعودية تجدون منها مقاسات متنوعة تناسب كل الإحتياجات، حيث وصلت تقنيات الشاشات إلى أعلى المواصفات التي تقدم لكم أفضل صورة ممكنة، لتتمكنون من خلالها الإستمتاع بالمشاهدة مع الأصدقاء والأسرة، ونقدم في التالي أسعارها ومواصفاتها بالتفصيل.

lulu hyper market عرض على شاشة تلفاز ليد من ايكون مقاس 70 بوصة، بسعر 739 ريال سعودي بدل من 999 ريال سعودي.

خصم على شاشة تلفاز ليد ذكية من ايكون مقاس 32 بوصة، بسعر 589 ريال سعودي بدل من 799 ريال سعودي.

شاشة تلفاز ذكية عالية الوضوح ليد من ايكون مقاس 70 بوصة، بسعر 2699 ريال سعودي بدل من 4399 ريال سعودي.تخفيض على شاشة تلفاز ليد من ايكون مقاس 32 بوصة، بسعر 639 ريال سعودي بدل من 699 ريال سعودي. عروض لولو الرياض شاشة تلفاز ذكية عالية الوضوح ليد من ايكون مقاس 65 بوصة، بسعر 1999 ريال سعودي بدل من 2999 ريال سعودي.

شاشة تلفاز ذكية عالية الوضوح ليد من ايكون مقاس 50 بوصة، بسعر 1399 ريال سعودي بدل من 1999 ريال سعودي. لولو الخبر لاب توب نوت بوك من ايكون، بسعر 1399 ريال سعودي بدل من 1999 ريال سعودي.

جهاز كمبيوتر الكل في واحد من ايكون مقاس 19 بوصة، بمعالج انتل كور اي 3، بسعر 1199 ريال سعودي بدل من 1399 ريال سعودي.

شاشة تلفاز ذكية عالية الوضوح ليد من ايكون مقاس 75 بوصة، بسعر 2999 ريال سعودي بدل من 5499 ريال سعودي. هايبر ماركت لولو سوار يد ذكي من من يونيفيرسال، متاح بسعر 30 ريال سعودي بدل من 59 ريال سعودي.

ساعة ذكية من ايكون، متاحة بسعر 69 ريال سعودي بدل من 149 ريال سعودي.

خصم على جهاز كمبيوتر لوحي ايكون تابلت، المزود بتقنية الواي فاي اللاسلكية، مع شاشة مقاس 10.1، متاح بسعر 449 ريال سعودي بدل من 599 ريال سعودي.

عرض على جهاز بخار للوجه من بيورير، متاح بسعر 89 ريال سعودي بدل من 115 ريال سعودي.

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أجهزة المنزل من أكثر من نحتاج إليه في حياتنا اليومية، ولذا يقدم لكم لولو ماركت اون لاين أجهزة الغسالات، والثلاجات، والمكانس الكهربائية، كما يقدم كافة أجهزة المطبخ من القلايات، والخلاطات، والغلايات، وماكينات تحضير القهوة، وبهذا تجدون كل مستلزمات المنزل في مكان واحد.

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خصم على ثلاجة باناسونك مقاس 18.6 قدم مكعب، بسعر مخفض 2599 ريال سعودي بدل من 3355 ريال سعودي.

عرض على ثلاجة ال جي مقاس 17.9 قدم مكعب، بسعر خاص 4199 ريال سعودي بدل من 5599 ريال سعودي.

غسالة ال جي مع مجفف ملابس، تحميل أمامي، بسعة 12.21 كيلو جرام، بسعر 11999 ريال سعودي بدل من 17999 ريال سعودي.

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عرض مخفض على نشافة ملابس من ييكو بسعة 7 كيلو جرام، بسعر 1199 ريال سعودي بدل من 2499 ريال سعودي.

تخفيض حصري عل محضرة اسبريسو من اريتي، بسعر 1849 ريال سعودي بدل من 2299 ريال سعودي.

خصم مميز على غلاية لاسلكية من اريتي، بسعة 1.7 لتر، بسعر 54 ريال سعودي بدل من 109 ريال سعودي.

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عرض على مكنسة كهربائية ذكية من يوفي، بسعر 749 ريال سعودي بدل من 1059 ريال سعودي.

خصم على مكنسة كهربائية من هوفر مع برميل، تعمل بقوة 1700 واط، بسعر 299 ريال سعودي بدل من 399 ريال سعودي.

تخفيض على خلاط كهربائي من اريتي، يعمل بقوة 430 واط، بسعر 69 ريال سعودي بدل من 149 ريال سعودي.

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تنزيل ضخم على سعر جهاز قلاية كهربائية هولئية من إنتاج شركة بلاك اند يكر، يتسع لأطعمة بوزن 12، بسعر 259 ريال سعودي بدل من 699 ريال سعودي.

جهاز برادة ماء من هاس، بسعر 369 ريال سعودي بدل من 409 ريال سعودي.

مكنسة كهربائية من هيتاشي، تعمل بقوة 1300 واط، بسعر 359 ريال سعودي بدل من 409 ريال سعودي.

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خصم على مجفف خاص بالشعر من ايكون متاح بسعر 59 ريال سعودي بدل من 79 ريال سعودي.

عرض على مسدس التدليك من ايكون متاح بسعر 169 ريال سعودي بدل من 199 ريال سعودي.

تخفيض عمكبر صوت متنقل من ايكون يشتمل على شاشة بمقاس 14.1 بوصة، متاح بسعر 799 ريال سعودي بدل من 989 ريال سعودي.

قدمنا لكم تخفيضات لولو هايبر ماركت الجديدة في المملكة العربية السعودية، والتي تستمر حتى يوم 25 يناير 2022، والتي تضم كل الأجهزة التي يحتاجها المنزل أو العمل، وسنوافيكم في المقالات القادمة بجديد التخفيضات من باقي متاجر السعودية، لتقارنوا الأسعار وتختاروا منها الأفضل لكم قبل نفاذ الكمية في المخازن.

حيث تزيد المنافسة دائما بين كل المتاجر داخل المملكة في مواسم التخفيضات التي تعد بمثابة فرصة لجذب العملاء، فنجد المتاجر تقدم من خلالها أرخص الأسعار بأكبر الخصومات الممكنة، كما تركز على غرض أكثر المنتجات طلبًا في المملكة العربية السعودية، مما يساعد على زيادة رغبة العملاء في التسوق قبل فوات الفرصة لإستغلال تلك المنافسة.