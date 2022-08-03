شوف اقوي العروض والخصومات من لولو هايبر ماركت اليوم

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يقدم لولو هايبر ماركت الكثير من الخصومات والعروض في هذه الأيام على الكثير من المنتجات والسلع الغذائية المختلفة والبضائع الكثيرة بجميع أنواعها ومنها الأدوات المنزلية بمختلف أنواعها والأدوات الكهربائية والمنتجات الغذائية ومنها الأرز واللحوم الطازجة والأسماك وجميع السلع الغذائية كما يمكنك تسوق كميع أساس المنزل والمفروشات المختلفة لذلك أسرع بزيارة لولو هايبر ماركت للاستفادة من الخصومات الرائعة على الأساسيات وأكثر، وتوجد هذه المنتجات فقط في لولو هايبر في المنطقة الشرقية وهذه العروض سارية من 3 أغسطس وحتي 9 أغسطس. عروض لولو هايبر ماركت اشتري أيكون مكبر صوت كاريوكي بسعر 189 ريال سعودي بدلا من 299 ريال سعودي.

كما يمكنك الحصول على أيكون سماعة رأس للألعاب الكمبيوتر بسعر 49 ريال سعودي بدلا من 79 ريال سعودي.

أيكون حامل تابلت بسعر 59 ريال سعودي بدلا من 89 ريال سعودي. إقتني أيكون لوحة مفاتيح لاسلكية + ماوس لاسلكي بسعر 69 ريال سعودي بدلا من 99 ريال سعودي.

اشتري أيضا أيكون واي فاي لاسلكي مع كاميرا بسعر 899 ريال سعودي بدلا من 1299 ريال سعودي.

ايكون قلاية بدون زيت بسعة 3.5 لتر بسعر 169 ريال سعودي بدلا من 299 ريال سعودي. خصومات لولو هايبر أيكون مسدس التدليك بسعر 139 ريال سعودي بدلا من 199 ريال سعودي.

اشتري أيضا أيكون كاميرا ويب بسعر 79 ريال سعودي بدلا من 109 ريال سعودي.

كما يمكنك الحصول على أيكون حامل تلفاز جداري بسعر 99 ريال سعودي بدلا 129 ريال سعودي. أيكون صانع الأرز بسعة 2.2 لتر بسعر 109 ريال سعودي بدلا من 139 ريال سعودي .

إقتني أيكون وعاء كهربائي لتسخين الماء بسعة 5 لتر بسعر 159 ريال سعودي بدلا من 199 ريال سعودي.

كما يمكنك شراء أيكون موقد كهربائي حراري بسعر 139 ريال سعودي بدلا من 149 ريال سعودي. لولو هايبر اشتري ايكون محضرة طعام 10 في 1 بسعر 239 ريال سعودي بدلا من 406 ريال سعودي.

كما يمكنك الحصول على أيكون خلاط يدوي قابل للشحن بسعر 199 ريال سعودي بدلا من 339 ريال سعودي.\

أيكون خلاط 350 واط بسعر 79 ريال سعودي بدلا من 149 ريال سعودي.

إقتني أيضا ايكون محمصة خبز 12 قطعة بسعر 119 ريال سعودي بدلا من 189 ريال سعودي.

كما يمكنك شراء أيكون موقد حراري مزدوج بسعر 229 ريال سعودي بدلا من 329 ريال سعودي. عمر شويل - جدة اقوي العروض والخصومات من لولو هايبر ماركت اليوم - ثقفني

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