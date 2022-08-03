شوف عروض ساكو مستلزمات وأدوات منزلية بأوفر العروض في السعودية saco

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عمر شويل - جدة المستلزمات والأدوات المنزلية الأن أوفر مع عروض ساكو السعودية، بحيث نعرض لكم تشكيلة من المنتجات التي نجددها باستمرار لكونها تستخدم بكثرة في حياتنا اليومية، وهذه المستلزمات شاملة للأجهزة وأدوات المطبخ، مستلزمات التنظيف من أدوات ومنظفات، كما يوجد مجموعة من المنتجات التي يمكن تقسيط سعرها على 6 أقساط، لذا انتهزوا فرصة أقوى تخفيضات متاجر السعودية ساكو saco وتمتعوا بالتسوق بأقل الأسعار.

عروض ساكو مستلزمات وأدوات منزلية

فقط في عروض ساكو يمكنك الحصول على خلاط وفرامة وخفاقة بسعر 99 ريال، والمزيد من المنتجات ذات الأسعار المذهلة في انتظاركم في فروع ساكو السعودية أو عبر طلب المنتج من خلال موقع ساكو الإلكتروني، ومعظم المنتجات تكون لأكثر من مهمة سواء كان خلط المنتجات مع طحن التوابل، أو خلاط كهربائي مع خلاط يدوي هدية مجانية، لنجد فالنهاية أن الأسعار موفرة للغاية إلى يوم 6 أغسطس.

خلاط يدوي 700 واط، مع مطحنة بسعر 185 ريال سعودي بدلًا من 259.75 ريال سعودي.

ساكو خلاط يدوي مع خفاق ومفرمة بسعر 129 ريال سعودي بدلًا من 179.75 ريال سعودي.

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يوجد عدد كبير من المنظفات الأكثر مبيعًا على موقع ساكو اونلاين في نشرة عروض ساكو السعودية، فيمكنك اقتناء مزيل البقع العنيدة للملابس أو السجاد، ومنها منتجات تساعد في تبييض الغسيل، كما يوجد مناديل مبللة تساعد في تنظيف الفضة من اكسسوارات وديكورات في منزلك، وتشمل التخفيضات الكبرى على المنظفات ممسحة بخار لكلًا من الأرضيات الحجر والبلاط والباركيه، وتأتي مزودة برأس للمسح خامة ميكروفايبر التي تنظف بكفاءة، كما يأتي معها منظف هدية مجانية، وإليكم الأسعار.

ممسحة بخار للأرضيات مع منظف بسعر 279.75 ريال سعودي بدلًا من 329.50 ريال سعودي.

منظف بقع السجاد مع منظف للمفروشات، بسعر 99 ريال سعودي بدلًا من 135.50 ريال سعودي.

مبيض للغسيل مع مناديل مزيلة للبقع، بسعر 49 ريال سعودي بدلًا من 66.50 ريال سعودي.

ساكو عروض

انتهزوا فرصة عروض التجهيزات المنزلية في Saco بحيث تحتوي على الأثاث ونجد عرض مغري على كرسي الاسترخاء مع موجود مكان مخصص لوضع كوب به، وننتقل إلى الأدوات الأخرى ونجد القلاية الهوائية من بين العروض مع خلاط هدية مجانية تحصل عليها عند شراؤها، كما يوجد طقم عشاء مكون من عدد 6 أطباق من كل نوع، إي إجمالي عدد القطع 24 قطعة مع طقم أدوات المائدة من ملاعق وشوك هدية مجانية، وإليكم التفاصيل: