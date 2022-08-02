شوف عروض بنده وهايبر بنده اليوم أقوى العروض بأسعار تنافسية

عروض بنده وهايبربنده اليوم يمكنك الاستفادة منها بتوفير الكثير من النقود. حيث يقدم بنده العديد من الخصومات على الكثير من المنتجات. فعروض الصيف من بنده تمكنك من شراء حبة والحصول على الثانية مجاناً أو شراء قطعتين والحصول على الثالثة مجاناً، وتساعد هذه التخفيضات في التخفيف عن كاهل الأسر السعودية والمقيمين داخل المملكة، وتشمل مجلة العروض أنواع عديدة من المواد الغذائية والسلع التموينية وغيرها الكثير من المنتجات التي يمكنكم التعرف عليها من بروشور عروض بنده، وفي هذا المقال نتناول بعض صفحات هذه المجلة، للتعرف على ما بها من تخفيضات وخصومات متاحة.

عروض بنده وهايبر بنده

يمكنك شراء كرتونين من مياه بيرين المعدنية، يحتوي الكرتون الواحد على 24 عبوة الواحدة 200 مل بسعر 14.95 ريال بدلاً من 25 ريال سعودي.

احصل على كيس طحين فاخر الأولى، وكيس آخر مجاناً وزن الكيس خمسة كيلو جرام مقابل 14.95 ريال بدلاً من 29.90 ريال.

تستطيع شراء عبوة ترويجية عبارة عن مرطبانين من جبنة كريم مطبوخة، قابلة للدهن بوك وزن الحبة نصف كيلو جرام، بسعر 24.95 ريال بدلاً من 39.95 ريال.

استفد من عرض هايبر بنده على كيس سكر ناعم أو خشن الأسرة وزن الكيس عشرة كيلو جرام، مقابل 26.95 ريال للحبة بدلاً من 38.50 ريال.

زيت دوار الشمس نور العبوة الترويجية عبارة عن زجاجتين الزجاجة لتر ونصف، بسعر 36.95 ريال سعودي.

عروض هايبر بنده

احصل على كيلو من المفروم البقري البرازيلي، مقابل 22.95 ريال سعودي بدلاً من 31.95 ريال.

مكعبات لحم بقري برازيلي وزن كيلو جرام، اشتريها بسعر 24.95 ريال بدلاً من 34.95 ريال.

كيلو من البرجر البقري البرازيلي مقابل 26.95 ريال بدلاً من 39.95 ريال.

وفر مع هايبر بنده واشتري كيلو من قطع عجل بالعظم، سعر الكيلو 39.95 ريال بدلاً من 53.95 ريال.

احصل على حبة من البطاطس المقلية دل مونتي وزن 2.5 كيلو، مقابل 15.95 ريال سعودي فقط بدلاً من 26.95 ريال.

أيضاً احصل على عرض على دجاج برديكس وزن كيلو جرام بسعر 18.5 ريال بدلاً من 20.95 ريال.

تخفيضات بنده اليوم

عرض على قطع الدجاج الكبير وزن الكيس كيلو جرام بسعر 24.95 ريال للحبة بدلاً من 37.95 ريال.

كبة لحم خروف الكبير وزن 400 جرام بسعر 14.95 ريال للحبة بدلاً من 26.95 ريال.

بوب كورن الدجاج الكبير وزن كيلو جرام مقابل 40.95 ريال للحبة بدلاً من 61.95 ريال سعودي.