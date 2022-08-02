نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو ماركت السعودية LULU على الشاشات والساعات الذكية والأجهزة خصم الصيف في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض لولو ماركت السعودية LULU على شاشات التلفزيون والساعات الذكية وأجهزة المطبخ تخفيضات الصيف، يتوفر ايكون فرن كهربائي سعة 60 لتر بسعر 359 ريال بدلا من 469 ريال خصم 23%، يتوفر خلاط سوبر جنرال 400 وات مع مطحنة 3 في 1 باللون الاسود بسعر 99 ريال بدلا من 129 ريال خصم 23%، يتوفر خلاط يدوي سوبر جنرال 600 واط 3 في 1 بسعر 99 ريال بدلا من 129 ريال خصم 23% ضمن عروض لولو كاركت السعودية.

عروض لولو ماركت السعودية LULU

يتوفر عجانة سوبر جنرال 1000 وات بسعر 349 ريال بدلا من 449 ريال خصم 22%، يتوفر ضمن عروض لولو ماركت السعودية مولنيكس مطحنة أو كبة كهربائية بسعر 139 ريال بدلا من 179 ريال خصم 22%، يتوفر ضمن عروض شهر أغسطس على أجهزة المطبخ جهاز السندوتشات تيفال 2 مكان بسعر 229 ريال بدلا من 289 ريال خصم 21%، يتوفر شواية بلانشا تيفال 2000 وات بسعر 319 ريال بدلا من 399 ريال خصم 20%.

عروض الأجهزة الكهربائية لولو ماركت

يتوفر أيكون خلاط كهربائي مع مطحنة بسعر 79 ريال بدلا من 99 ريال خصم 20%، يتوفر ضمن عروض الصيف جهاز طبخ الأرز مولنيكس قدر ضغط سعة 1.8 لتر بسعر 219 ريال بدلا من 269 ريال خصم 19%، يتوفر ضمن عروض لولو ماركت السعودية مولنيكس خلاط يدوي باللون الأبيض 200 واط بسعر 139 ريال بدلا من 169 ريال خصم 18%، يتوفر خلاط مع 2 مطحنة إمبكس 3 في 1 سعة 350 وات بسعر 99 ريال بدلا من 119 ريال خصم 17%.

عروض الشاشات لولو ماركت

يتوفر شاشة نيكاي سمارت 75 بوصة يوم إتش دي بسعر 2999 ريال بدلاً من 3999 ريال خصم 25%، يتوفر ضمن عروض الشاشات لولو ماركت شاشة ال جي 55 بوصة سمارت بتصميم شاشة سينما موديل سي 1 بسعر 5999 ريال بدلاً من 13999 ريال خصم 57%، يتوفر ضمن عروض شهر أغسطس شاشة نيكاي ال اي دي 32 بوصة بسعر 349 ريال بدلاً من 699 ريال خصم 50%.

عروض الصيف على الساعات الذكية

يتوفر جوي روم ساعة ذكية برو بسعر 139 ريال بدلاً من 189 ريال خصم 26%، يتوفر ضمن عروض الساعات الذكية ساعة هواوي سمارت جي تي فايبر بوليمر أسود عالي التحمل 46 مم بسعر 899 ريال بدلاً من 1299 ريال خصم 31%، يتوفر ضمن عروض الصيف لشهر أغسطس لولو ماركت لينوفو ساعة ذكية برو باللون الأسود بسعر 229 ريال بدلاً من 349 ريال خصم 34%.

عروض أجهزة اللاب توب لولو ماركت

يتوفر اتش بي نوت بوك 14 اس سعة 128 جيجابايت و 4 جيجا رام ويندوز 11 حجم الشاشة 14 بوصة بسعر 1499 ريال بدلا من 1699 ريال خصم 12%، يتوفر ضمن عروض أجهزة اللاب توب لاب توب لينوفو ايديا باد فليكس 3 بسعر 2349 ريال بدلا من 2799 ريال خصم 16% 2 في 1، يتوفر كمبيوتر محمول لينوفو IMD RIZEN 7 سعة 512 جيجابايت و4 جيجا رام ويندوز 11 حجم الشاشة 15.6 بوصة بسعر 4339 ريال بدلا من 4789 ريال خصم 9% ضمن عروض لولو ماركت السعودية.