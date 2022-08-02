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شوف أقوى عروض لولو هايبر الأوفر عروض بداية الشهر على مختلف السلع الغذائية بخصومات مذهلة لا تفوتها LULU

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض لولو هايبر الأوفر عروض بداية الشهر على مختلف السلع الغذائية بخصومات مذهلة لا تفوتها LULU في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقوى عروض لولو هايبر الأوفر عروض بداية الشهر على مختلف السلع الغذائية بخصومات مذهلة لا تفوتها LULU - ثقفني

عروض لولو هايبر من أفضل وأهم العروض القوية التي ينتظرها مختلف المتسوقين في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية. وذلك نظراً لأهميتها فهي توفر الكثير والكثير بل المئات من مختلف المنتجات المختلفة بأسعار مميزة من خلال مجلة لولو هايبر المميزة. ومن خلال هذا المقال نوفر لكم أفضل الخصومات من لولو هايبر على أهم السلع الغذائية المميزة كالأرز واللحوم والخضراوات وكذلك المثلجات الباردة بمناسبة الصيف بسعر مميز لا تفوت العرض.

أقوى عروض لولو هايبر الأوفر على السلع الغذائية بمناسبة بداية الشهر

  • خصم 6.80 ريال على باذنجان سعودي صندوق فلين، للصندوق بسعر 4.95 ريال بدلاً من 11.75 ريال سعودي.

لولو هايبر

  • متوفر اكسترا وايت مسحوق الغسيل متنوع، بوزن 7 كيلو، للحبة بسعر 37.95 ريال بدلاً من 49.50 ريال سعودي، ووفر 11.55 ريال.
  • اشتري تاج الهند أرز بسمتي، للكيس بوزن 10 كيلو، بسعر 62.95 ريال بدلاً من 81.50 ريال سعودي، ووفر 18.55 ريال.

أقوى عروض التوفير من لولو هايبر على الخضراوات والجبن

عروض لولو هايبر

  • احصل على خصم 8.80 ريال على توت أسود دريسكولز أمريكا / المكسيك، للعلبة بوزن 170 جم، بسعر 14.95 ريال بدلاً من 23.75 ريال سعودي.
  • رمان أحمر بيرو، للكيلو بسعر 14.65 ريال بدلاً من 22.95 ريال سعودي.
  • ملفوف أبيض سعودي، للكيلو بسعر 1.95 ريال بدلاً من 3.95 ريال سعودي.

لولو هايبر

  • خصم 8 ريال على زبدة غير مملحة سعودي، للكيلو بسعر 14.50 ريال سعودي بدلاً من 22.50 ريال سعودي.
  • زيتون أخضر أردني سادة، للكيلو مقابل 14.95 ريال بدلاً من 21.45 ريال سعودي.

تخفيضات لولو على اللحوم والدواجن والأسماك

لولو هايبر

  • خصم 5.05 ريال على روبيان مزارع طازج حجم وسط، للكيلو بسعر 27.90 ريال بدلاً من 32.95 ريال سعودي.
  • متوفر لحم بقري الجزء العلوي أستراليا، للكيلو بسعر 49.90 ريال بدلاً من 71.90 ريال سعودي، ووفر 22 ريال.
  • رضوى دجاج طازج، للكيلو بسعر 18.90 ريال بدلاً من 21.25 ريال سعودي.

لولو هايبر

  • كبسة لحم الضأن، للكيلو بسعر 37.90 ريال بدلاً من 46.20 ريال سعودي.
  • خصم 17.80 ريال على كيك الغابة البيضاء حجم وسط، بسعر 39.95 ريال بدلاً من 57.75 ريال سعودي.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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