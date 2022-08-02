شوف عروض اكسترا اون لاين extra للجوالات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية بالتقسيط وخصم إضافي

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا اون لاين للجوالات والإلكترونيات بالتقسيط وخصم إضافي فوق الخصم، ويقدم لكم موقع اكسترا extra مختلف المعروضات بأرخص سعر في داخل المملكة العربية السعودية، حيث تجدون على الموقع الكتالوج الجديد الخاص بتخفيضات العام الهجري الجديد 1444، والذي يضم مختلف الأجهزة ومستلزمات المنزل والدراسة والمكتب.

عروض اكسترا اون لاين extra للجوالات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية بالتقسيط وخصم إضافي

تحتوي متاجر إكستر السعودية على مختلف أنواع أجهزة الجوالات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والتي تقدمها للعملاء بخصم إضافي قيمته 10% فوق الخصم الأساسي، مما عمل على جذب عدد كبير من العملاء للتسوق، كما تتيح لهم ميزة الشراء بخدمة تقسيط اكسترا على دفعات شهرية.

اكسترا

تضم extra اكسترا عروض حصرية تعد من أفضل ما قدمت متاجر السعودية المتعددة في المملكة، ومنها أجهزة الكمبيوتر اللوحي الذي هو من الإلكترونيات الأساسية في المنزل ومكاتب العمل، ونقدم لكم في التالي أسعار أجهزة التابلت والايباد المتاحة من سامسونج samsung ، وابل، ولينوفو، مع أحدث إصدارات شركة هواوي huawei ذات نظام التشغيل المنفرد بها.

عروض اكسترا

شهد كتالوج أكسترا الجديد مختلف أنواع الجوالات الذكية بأحدث إصداراتها المطروحة في المملكة العربية السعودية، مثل جوالات ابل ايفون iphone ونوكيا، بالإضافة إلى العديد من أجهزة شاومي xiaomi بأسعار مناسبة، حيث تجدوها بقسط شهري يبدأ من 22 ريال سعودي.

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جاء ضمن تخفيضات اكسترا كذلك مختلف أنواع غيالات الملابس بنظام التحميل الأمامي من كلندي وكلاس برو، بجانب العديد من أجهزة موقد الغاز من لاجيرمانيا، والتي يوجد منها مقاسات مختلفة بإمكانيات أكثر تطورًا من باقي أجهزة المواقد في داهل المملكة العربية السعودية.

قدمنا لكم اليوم أحدث الأسعار التي ضمها كتالوج اكسترا اون لاين على الجوالات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والذي ضم له أسعار التقسيط الشهري، مع خصم إضافي لحاملي بطاقات البنك الإئتمانية، وللمزيد من الخصومات المتاحة من كل المتاجر في السعودية، يمكنكم الضغط على زر المتابعة وسيأتي لكم منا يوميًا إشعارات بكل ما نقدمه من مقالات.