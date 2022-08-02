شوف عروض مكتبة جرير اليوم على جوالات أيفون والإلكترونيات بخصومات هائلة

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عروض مكتبة جرير على الجوالات تعتبر من أقوى التخفيضات التي تعرضها مواقع البيع أونلاين على الإنترنت، وتأتي عروض أيفون من جرير على قائمة أفضل العروض على منتجات شركة أبل العالمية، من خلال موقع جرير الإلكتروني يمكنك اقتناء ما تريده من هواتف أبل أيفون بأسعار تنافسية، كما يعرض الموقع أنواع أخرى من الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية أيضاً، من بين الأجهزة المعروضة شاشات التلفزيون، اللاب توب والإكسسوارات الذكية. عروض مكتبة جرير على أبل أيفون 13 برو ماكس جوال أبل أيفون 13 برو ماكس سعة 512 جيجا بايت لون أزرق سيريا، الجيل الخامس سعر الحبة 6199 ريال بدلاً من 6699 ريال، بخصم نقدي 500 ريال سعودي، نسبة الخصم 7% ويمكنك تقسيط الجهاز على 36 شهراً بدفع قسط شهري يبدأ من 287 ريال.

اشتري أبل أيفون 13 برو ماكس سعة 256 جيجا بايت، الجيل الخامس، لون أخضر صنوبري المعروض بسعر 4999 ريال بدلاً من 5699 ريال، واحصل على خصم نقدي 700 ريال سعودي، حيث تكون نسبة الخصم على الجهاز 12%، كما يمكنك شراء الهاتف بالتقسيط عن طريق شركة كوارا للتمويل، حيث يكون القسط الشهري 232 ريال لمدة ثلاث سنوات، يأتيك الهاتف بضمان لمدة 24 شهراً من المصنع.

احصل على نسبة خصم 9% على ابل أيفون 13 برو ماكس، سعة 128 جيجا بايت الجيل الخامس لون جرافيتي، سعر المنتج بعد الخصم 4699 ريال، بينما سعره قبل الخصم 5199 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة، تقسيط الهاتف يبدأ من 218 ريال سعودي لمدة 36 شهراً، مبلغ التوفير 500 ريال. عروض جرير احصل على نسبة خصم 52% على هاير شاشة 75 بوصة دقة 4k ألترا اتش دي ال اي دي، تلفزيون أندرويد أسود اللون، مقابل 3899 ريال سعودي بدلاً من 8149 ريال ومبلغ التوفير 4250 ريال، بالإضافة إلى هدايا بقيمة 849 ريال سعودي، يمكنك تقسيط المبلغ على ثلاث سنوات بدفع قسط شهري 181 ريال.

نسبة خصم تصل إلى 60% على شاشة إل جي 55nano75vpa المعروض مقابل 2999 ريال فقط بدلاً من 7499 ريال، يوفر المشتري 4500 ريال سعودي عند اقتناء هذا الجهاز ضمن العروض الأسبوعية لمكتبة جرير، كذلك يمكن تقسيطه لمدة تصل إلى 36 شهراً بدفع قسط شهري يبدأ من 139 ريال سعودي. عمر شويل - جدة عروض مكتبة جرير اليوم على جوالات أيفون والإلكترونيات بخصومات هائلة - ثقفني

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