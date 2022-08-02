اسرع طرق طرد البرص من المنزل بدون لمسه وبدون مبيدات كيماوية

كثير من الأشخاص يتساءلون عن طريقة طرد البرص من المنزل بشكل نهائي، والذي يعد أحد الحشرات الزاحفة التي تسبب شعور بالفزع لدى الأطفال والسيدات، يرجع ذلك لشكله المرعب بالإضافة إلى رائحته الكريهة، كما أنه يعد أحد الحشرات التي يمكن أن تنقل بعض الأمراض الخطيرة، من خلال هذا المقال نتعرف على بعض الطرق التي يمكن الاستعانة بها لحل تلك المشكلة، تابعونا.

طريقة طرد البرص من المنزل

توجد مجموعة من الطرق الفعالة التي يمكن من خلالها التخلص من البرص، ويمكن توضيح ذلك من خلال ما يلي:

قشر البيض.

كرات العث.

الثوم والملح.

قشر البيض لطرد البرص

قشر البيض يعد أحد المكونات الفعالة التي تساهم بفاعلية في التخلص من البرص، ونوضح ذلك من خلال النقاط التالية:

بداية يتم وضع قشور البيض بأي مكان ظهر به البرص.

يلاحظ عدم ظهوره ثانية ويفضل تغيير القشر من وقت لآخر.

كرات العث لطرد البرص

تتميز كرات العث بقدرتها على القضاء على الكثير من الحشرات وليس البرص فقط، ويم استعمالها كالآتي:

يتم إحضار كمية مناسبة من المحلات التي تقوم ببيع كرات العث.

توضع على المداخل والفتحات الموجودة في المنزل، بالإضافة إلى المخارج والمداخل والنوافذ.

الثوم والملح لطرد البرص من المنزل

يعد كل من الملح والثوم أحد المواد التي تشتهر بقدرتها على طرد الحشرات، ونوضح ذلك فيما يلي:

تعتبر رائحة البصل النفاذة هي السبب الرئيسي في هروب البرص حيث ينفر من تلك الرائحة.