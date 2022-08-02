توقعات سعر iPhone 14 Pro Max في الدول العربية ومواصفات أيفون ١٤ برو ماكس

كثيرًا ما يبحث الأشخاص عن مميزات وسعر هاتف ايفون ١٤ برو ماكس وهل يستحق شرائه وماهي اهم مميزاته وعيوبه وسوف نتناول خلال هذا المقال اهم مميزات تلك الهاتف واهم العيوب وما هو السعر المتوقع لهاتف ايفون ١٤ برو ماكس

مميزات ومواصفات ايفون ١٤ برو ماكس

جميع التسريبات تشير إلى أن هاتف ايفون ١٤ برو ماكس يتمتع بكاميرا متميزة فتصل الكاميرا الأساسية إلى ٤٨ ميجا بكسل مقارنة بكاميرا ايفون ١٣ برو ماكس التي تصل إلى ١٢ ميجا بكسل.

اما عن الكاميرا الأمامية فتصل إلى ١٢ ميجا بكسل كما تتمتع بإضاءة أعلى.

شكل النتوء العلوي لهاتف ١٤ برو ماكس فمن الجدير بالذكر أن شركة أبل قامت بتغيير النتوء العلوي فيصل النتوء إلى جزئيين أحدهما للكاميرا الأمامية والأخر لبصمة الوجه.

يتميز تلك الهاتف بإضاءة تعمل دائمًا بتردد ١ HZ .

تصل سعة هاتف ١٤ برو ماكس ١٢٨ في الذاكرة الداخلية و٢٥٦ و٥١٢ حسسب حاجة المستخدم.

يدعم هذا الهاتف خاصية البصمة والوجه.

يتميز هذا الهاتف بوزن يصل إلى ٢٠٠ جرام ويعتبر من الوزن الخفيف الملائم للمستخدم.

يتميز هذا الهاتف بوزن يصل إلى ٢٠٠ جرام ويعتبر من الوزن الخفيف الملائم للمستخدم. كما يتمتع تلك الهاتف بخاصية الشحن السربع الذي يصل إلى ٣٠ وات.

كما يتميز هاتف ايفون ١٤ برو ماكس بشريحتين.

كما يدعم هذا الهاتف خاصية البلوتوث.

كما يتميز تلك الهاتف بخاصية مانع للضوضاء ومكبر الصوت.

يتميز هاتف ايفون ١٤ برو ماكس بسعة بطارية متميزة مقارنة بالأجيال السابقة فتصل سعة البطارية إلى ٤٥٠٠امبير.

اسعار هاتف ١٤ برو ماكس