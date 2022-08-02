نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بأسعار تنافسية من لولو هايبر ماركت في المقال التالي

يعد لولو هايبر ماركت من أحد أفضل المتاجر الكبيرة والتي تقدم عروض وتخفيضات بشكل يومي وأسبوعي على جميع احتياجاتك وجميع احتياجات أسرتك الكريمة، وقد حصل هايبر لولو على ثقة الكثير من العملاء في أنحاء المملكة العربية السعودية وذلك بسبب ما يقدمه من منتجات ذات جودة عالية وبسبب العديد من العروض والخصومات التي يقدمها، ويقدم هايبر لولو في هذا الأسبوع عروض وخصومات كبيرة الفواكة الطازجة، والخضروات والعديد من الوجبات الخفيفة، واللحوم الحمراء الطازجة، والعصائر بالأطعمة المختلفة كما يمكنك التعرف على المزيد من العروض من خلال بروشور العروض أو عن طريق زيارة هايبر لولو، وتكون العروض سارية من 31 يوليو إلى 6 أغسطس. لولو هايبر ماركت احصل على صدور الدجاج الطرية من التنمية بوزن 1 كيلو جرام، بسعر 26.95 ريال بدلا من 34.95 ريال للحبة.

اشتري سفيان الدجاج من حلواني / كوردن بلو بوزن 400 جرام فقط بسعر 25.95 ريال سعودي للحبة. بانيه الدجاج من حلواني / بانيه دجاج حار بوزن 1 كيلو جرام بسعر 39.95 ريال سعودي بدلا من 49.95 ريال للحبة.

احصل أيضا على مفروم الدجاج من الوطنية محمد بوزن 400 جرام × 2 حبات بسعر 10 ريال سعودي.

اشتري أيضا أيس كريم متنوع من فاديكو بسعة 1 لتر فقط بسعر 9.95 ريال سعودي بدلا من 16.95 ريال سعودي للحبة.

كما يمكنك الحصول على أيس كريم متنوع من كون زون بسعة 500 مل بسعر 12.95 ريال سعودي للحبة. هايبر لولو احصل على حزمة طماطم في عنقود / طماطم برقوق بسعر 5.95 ريال سعودي بدلا من 9.95 ريال سعودي للعلبة.

اشتري عنب احمر بسعر 2.95 ريال سعودي بدلا من 6.50 ريال سعودي للعلبة. كما يمكنك الحصول على طماطم شيري من كاندي كرو / عنقود طماطم شيري بسعر 5.50 ريال سعودي بدلا من 7.95 ريال سعودي للعلبة.

اشتري أيضا عنب أبيض بدون بذر فقط بسعر 5.95 ريال بدلا من 12.95 ريال للكيلو.

احصل على تمر برحي طازج بسعر 5.95 ريال بدلا من 9.95 ريال للكيلو.

اشتري خيار بسعر 3.45 ريال سعودي بدلا من 6.95 ريال للكيلو. عروض هايبر لولو احصل على دجاج الوطنية 600 جرام × 100 حبات بسعر 106.95 ريال بدلا من 116 ريال سعودي.

اشتري أيضا مكرونة متنوعة من بيرفيتو 500 جرام × 2 عبوه بسعر 9.95 ريال. عمر شويل - جدة عروض بأسعار تنافسية من لولو هايبر ماركت - ثقفني

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