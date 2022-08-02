نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “استقبال Abu Dhabi “.. تردد قنوات ابوظبي الجديد الناقلة للدوري الإيطالي .. تردد قناة أبوظبي دراما الجديد على النايل سات 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة “استقبال Abu Dhabi “.. تردد قنوات ابوظبي الجديد الناقلة للدوري الإيطالي .. تردد قناة أبوظبي دراما الجديد على النايل سات 2022، تعد قناة أبو ظبي الرياضية واحدة من أهم القنوات الرياضية الموجودة في الوطن العربي بشكل عام، والتي تحظى بنجاح وشهرة كبيرة نظرا لما تقدمه من محتوى مميز على مدار اليوم من عرض أفضل المباريات والمسابقات العالمية، والتي أعلنت رسميا حقوقها لنقل مباريات الدوري الإيطالي، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور استقبال تردد قناة أبوظبي الرياضية الجديد الناقلة للدوري الإيطالي 2022 لمتابعة أفضل المباريات.

قناة أبو ظبي الرياضية الناقلة للدوري الإيطالي 2022

شهدت الايام الاخيرة اعلان لورنزو كاسيني رئيس رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم “سيريا آي”، قرار رسمي جاء يتضمن حصول مجموعة تردد قنوات أبوظبي الرياضية الإماراتية على حقوق البث التلفزيوني لمباريات الكالتشيو في المنطقة العربية والشرق الأوسط وإفريقيا، وهو الخبر الذي يسعد الملايين من عشاق كرة القدم والدوري الايطالي في الوطن العربي بشكل عام، على ان يتم عرض الدوري الايطالي خلال المواسم الثلاثة المقبلة مقابل مبلغ ضخم يصل إلى 79 مليون يورو مقسمة على المدة بالكامل.

تحديث تردد قناة ابو ظبي الرياضية 2022

شهدت مجموعة قنوات أبو طبي الرياضية تحديث جديد في التردد الخاص بها، وذلك على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، حيث تم تحديث التردد بهدف العمل على تحديث جودة البث والمشاهدة وتحسين تجربة المشاهدة لجميع المتابعين بشكل عام الناقلة للدوري الإيطالي، حيث تحظى مجموعة قنوات أبو ظبي بملايين المشاهدات من محبي كرة القدم سواء في الامارات او في الدول العربية بشكل عام.

تردد قناة ابو ظبي الرياضية 2022

تردد القناة 12054 الترميز 27500 معدل تصحيح الخطأ ⅚ الاستقطاب أفقي الجودة HD

تردد قناة أبو ظبي الرياضية على نايل سات 2022

وقد تم تحديث تردد قناة أبو ظبي الرياضية على القمر الصناعي نايل سات، من خلال التردد الجديد والذي جاء على النحو التالي.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية على القمر الصناعي نايل سات هو التردد: 12226

من خلال اختيار معامل الاستقطاب: عمودي (v)

عن طريق اختيار معامل تصحيح الخطأ: 5/6

من خلال معامل الترميز: 27500

تردد القناة 12226 الترميز 27500 معدل تصحيح الخطأ ⅚ الاستقطاب الاستقطاب الجودة SD

تردد قناة ابو ظبي الرياضية على عرب سات 2022

كما يمكن تنزيل تردد قناة أبو ظبي الرياضية الناقلة للدوري الإيطالي على القمر عرب سات من خلال التردد التالي.

من خلال ادخال التردد: 11804

عن طريق تحديد معامل الاستقطاب: أفقي (h)

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معادل الترميز: 27500