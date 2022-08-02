افضل من الجاهز.. طريقة عمل الصابون السائل بحرفية وجودة عالية مثل الشركات بكمية كبيرة 70 كيلو في دقائق

طريقة عمل الصابون السائل زي الجاهز بمقادير مظبوطة، الصابون السائل من أسهل الأشياء التي يسهل فيها عملية الغش لأننا كلنا نعرف أنه يتم تصنيعه من خلط بعض المكونات الكيميائية على بعضها البعض ولهذا السبب لا نعرف ما هي المواد التي يضعها أصحاب المصانع والمحلات الكبرى، وبعد أن تشتري ربة المنزل الصابون السائل وتقوم بغسل المواعين به تجد أن يدها أصابها التهاب شديد في يدها سبب الصابون وكل نحن جئنا لكم بهذا المقال لكي نوضح لكم طريقة تحضير الصابون السائل في المنزل لضمان جودة تحضيره وأنه لا يحتوي على مواد كيماوية كاوية تؤثر على اليدين، والخطوات والمكونات سهلة جدا، كل ما يجب عليكم فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات تحضير الصابون السائل في المنزل مثل الجاهز

التجار والباعة أصبحوا لا يوجد لديهم ضمير في تصنيع الأشياء التي نقوم بشراپها ونستخدمها بكل ثقة ومن أول استخدام تظهر لنا المشاكل التي لا يوجد لها أول من أخر، ونحن لا نريد أن أحد يأتي بالضرر لنا بالإضافة إلى كل هذا أصبحوا كيلو الصابون السائل في تزايد مستمر ولا نعرف إلى متى سوف يتوقف الغش وارتفاع الأسعار، وداعا لكل هذه المشاكل التي أصبحنا نراها كل يوم من الجيران أو من الأقارب وغيرها، ولكن بعد الآن لن تشتري الصابون السائل من الخارج مطلقا، الآن سوف نقدم لكم المكونات وفي الفقرة القادمة سوف أقدم لكم خطوات التحضير، وتتلخص المكونات في:

لترين من الماء الساخن.

٣٠٠ جرام من حمض السلفونيك.

٣٠ جرام من حمض البوتاسيوم.

جلسرين.

زيت عطري.

لون صناعي على حسب الرغبة.

زجاجة فارغة.

خطوات تحضير الصابون السائل في البيت مثل الجاهز

الخطوات سهلة وبسيطة جدا ويمكن لأي ربة منزل تحضيرها في البيت، وتتلخص المكونات في: