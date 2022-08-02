انت الان تتابع خبر وكأنها معجزة .. لحظة مخيفة لإنقاذ شاب كادت أن تجرفه السيول في سلطنة عمان. والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشهد سلطنة عمان أياماً ماطرة، وبسبب الأمطار فتحصل وبشكل متكرر حوادث سيول وجرف وقد تكون في بعض الأحيان مفاجئة. وقد تداول ناشطون مقطعاً يظهر مجيء سيل مفاجئ على مجموعة من الناس بمن فيهم مجموعة من الشباب في وادي الحوقين بسلطنة عمان، وبدون انتباه يهرب الجميع عدا واحد تمكن السيل منه في بداية الأمر، ليعود أصدقائه ويحاولون إنقاذه وينجحون في ذلك. مقطع الفيديو التالي يظهر الحادثة بشكل يحبس الأنفاس.