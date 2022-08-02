شوف تقسيط ايفون ١٣ برو من موبايلي السعودية ٢٠٢٢ والشروط العامة

يستطيع أي مواطن سعودي تقسيط ايفون ١٣ برو من شركة موبايلي السعودية بشرط أن يكون العميل مشترك في باقات مفوتر، والشركة تقدم تقسيط الهواتف الذكية لجميع الشركات العالمية مثل شركة آبل وشركة هواوي وشركة سامسونج، وشركات أخرى، ويعتبر هاتف iPhone 13 pro من أشهر الجوالات الذكية بالمملكة العربية السعودية، ويقبل على شرائها أغلب الشعب السعودي، حيث يعتبرونها من أهم مظاهر التحضر والتقدم ومواكبة التطور التكنولوجي في العالم، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على شروط تقسيط ايفون ١٣ برو من موبايلي السعودية، وقيمة القسط الشهري لكل هاتف.

تقسيط ايفون ١٣ برو من موبايلي السعودية ٢٠٢٢

سوف نتعرف على قيمة القسط الشهري لهاتف iPhone 13 pro من موبايلي السعودية حسب المساحة التخزينية للهاتف وهى كما يلي:-

هاتف ايفون ١٣ برو سعة ١ تيرا لباقات مفوتر ٤٠٠ ومفوتر ٣٠٠ وقيمة القسط الشهري ٢٨٠ ريال سعودي لمدة عامين. جوال ايفون ١٣ برو سعة ٥١٢ جيجا لباقات مفوتر ٤٠٠ أو ٣٠٠ وقيمة القسط ٢٤٠ ريال لمدة سنتين. هاتف iPhone 13 pro سعة ٢٥٦ جيجا لباقة مفوتر ٤٠٠ أو ٣٠٠ أو ٢٠٠ والقسط الشهري ٢٠٠ ريال سعودي لمدة عامين. جوال أيفون ١٣ برو سعة ١٢٨ جيجا لباقات مفوتر ٤٠٠ أو ٣٠٠ أو ٢٠٠ وقيمة القسط ١٨٥ ريال سعودي لمدة سنتين.

شروط تقسيط iPhone 13 Pro من موبايلي السعودية

قامت شركة موبايلي السعودية بوضع بعض القواعد العامة عند تقسيط الهواتف الذكية وهى كما يأتي:-

تتوفر خدمة تقسيط الهواتف الذكية لباقات مفوتر ٤٠٠ ومفوتر ٣٠٠ ومفوتر ٢٠٠.

تقوم الشركة بالتحقق من أهلية المتقدمين بعد تحديد السن.

يقوم العميل بتوقيع عقد لمدة عامين ملزم له وخاضع لدورة الالتزام.

إذا قام العميل بإلغاء العقد المبرم لأي سبب من الأسباب علية تسديد بقية الأقسام المتبقية، كما يجب تسديد ضريبة القيمة المضافة.

يستطيع أي عميل أن يحصل على هاتف ذكي واحد مع قطعة أكسسوار أو جهاز ألعاب واحد، أو الحصول على قطعتين أكسسوار أو ٢ جهاز ألعاب في نفس الوقت.

مواصفات ايفون ١٣ برو

يحتوي هاتف iPhone 13 pro على عدة مواصفات رائعة وسوف نتعرف عليها بالتفصيل وهى كما يلي:-