نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة سحرية التخلص من البرص من المنزل بدون لمس وفي 3 دقائق بس ولن يعود مجددا في المقال التالي
الوزغ أو الأبراص تنتمي إلى فصيلة الزواحف خاصة السحالي وهو أحد أنواعها وهى صغيرة الحجم وملمس جلدها ناعم، وهي في الغالب تنشط وتتحرك في الليل ويمكنها أن تتكيف في العيش في المناطق الجبلية والصحراء أو الغابات، وتتواجد في جميع القارات ماعدا القارات الجنوبية القطبية نظراً لطبيعة مناخها، وبالنسبة لحجمه فقد يصل طول أصغر وزغ إلى 1.5 سم، ووزن 120 جم، وهناك أحجام مختلفة من الوزغ فتتراوح أحجامها من 1.5-43 سم، ولا يحبذ وجوده فى المنازل، وسنسرد في المقال طريقة طرد البرص من المنزل.
طريقة طرد البرص من المنزل
هناك عدة طرق لطرد البرص من المنزل، فيمكن من خلال المصائد اللاصقة، حيث يلتصق بها البرص أو أي آفة في المنزل ولا تستطيع الإفلات.
المياه الباردة حيث تنفر الأبراص من الجو البارد، ويمكنك رش مياه مثلجة على البرص فذلك يجعله يفر هارباً.
المبيدات الحشرية وتتواجد في العديد من الأماكن، ويمكن رشها في الأماكن التي تتوقع تواجد الأبراص بها من شباك المناور، والفناء، والمناطق الخضراء، كذلك الشقوق.
هناك طرق طبيعية أخرى لطرد الأبراص فيمكن تقطيع البصل إلى نصفين ووضعه أمام مداخل الشبابيك والأبواب التي يتواجد فيها الأبراص.
عمل محلول من الماء والفلفل الحار ورشة على الأبواب والحوائط والشبابيك وخلف قطع الأثاث وتحت الثلاجة.
نصائح لعدم دخول الأبراص للمنازل
عليك غلق أي من الفتحات أو الشقوق بالمنزل.
- التخلص من القمامة الموجودة بالمنزل حيث تجذب الحشرات والذباب التي يتغذي عليها الأبراص.
- عدم تواجد اي رطوبة ناتجة من تسريبات الحنفيات أو المياة الراكدة، حيث تعتبر بيئة ملائمة للأبراص.
- التأكد من غلق جميع والأسطح خاصةً في الليل حيث تنشط الأبراص في الليل أكثر من أى وقت آخر.
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