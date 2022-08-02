شوف أقوى عروض أغسطس في مهرجان عروض إكسترا السنوي حتى نفاذ الكمية بالسعودية

تقدم مجموعة اكسترا السعودية Extra Ksa عدة خصومات خاصة على أسعار كثير من السلع والمنتجات المختلفة بكافة فروعهم الموجودة في معظم مدن الدول العربية وخاصة في فروع مدن المملكة العربية السعودية، حيث تقدم معظم الأجهزة والإلكترونيات بأقل الأسعار وأعلى جودة، وسوف نوفيكم تفاصيل عروض إكسترا في المملكة العربية السعودية….

عروض إكسترا في المملكة العربية السعودية Extra

تتوفر مجموعة تنزيلات متميزة بفروع إكسترا السعودية ومن خلال إكسترا أونلاين Extra online، وتشمل: خصم خاص على سعر المكنسة الكهربائية من كاندي لتنظيف السجاد بقوة 900 واط، وخصومات أخرى منهم على أسعار المكنسة الكهربائية من كاندي Candy بقوة 2200 واط، وتنزيل آخر على سعر كاندي سبرينت ايفو بقوة 2000 واط مكنسة بدون كيس، وتنزيل آخر على سعر المكنسة الكهربائية من برنسيس اليدوية القابلة للشحن، والكاوية البخارية العامودية 5 مستويات من برنسيس، وتخفيض آخر منهم على سعر المكواه البخارية من كلاس برو 32 بوصة، وتنزيلات خاصة على أسعار المكواة الضغط من كلاس برو 36 بوصة.

تخفيضات وخصومات حصرية لفترة محدودة بجميع الفروع

نستكمل مع حضراتكم خصومات الشهر من اكسترا السعودية Extra Ksa في فروع: برنسيس محمصة الخبز الطويلة 1000 واط باللون الفضي اللامع، وخصومات أخرى منهم على أسعار صانعة الكريب مع شواية من برنسيس، وتخفيض آخر على سعر مكينة صنع الخبز من برنسيس Princess، وخصومات أخرى على أسعار مايكروويف برنسيس Princess باللون الأبيض وسعة 23 لتر، وتنزيل آخر على سعر غلاية الزجاج من برنسيس، وتخفيض آخر على سعر ماكينة الاسبريسو من ال كابو 40، بقوة 1450 واط باللون الأحمر، وتخفيض آخر على سعر مطحنة القهوة من كلاي برو Class pro بقوة 300 واط باللون الأسود.

عروض وخصومات خاصة لفترة محدودة

تتوفر عدة عروض خاصة لفترة محدودة بجميع الفروع، ومنها: خصم خاص على سعر مطحنة برنسيس 200 واط لطحن القهوة والهيل والمكسرات، ولديهم أيضاً بالفروع خصومات خاصة على أسعار خلاط نينجا 2*1 بقوة 1200 واط باللون الأسود، والرمادي، والفضي، وخصم آخر على سعر عصارة برنسيس 160 واط باللون الفضي، وتخفيض آخر على سعر عصارة برنسيس الستانليس ستيل بقوة 800 واط.