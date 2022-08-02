نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد انقطاع الإرسال ما هو تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي الجديد أغسطس 2022؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت إدارة قنوات أبوظبي عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي الجديد، وذلك بعدما أصيب متابعي وعشاق الأفلام الوثائقية والبرامج المعلوماتية بانقطاع البث الخاص بقناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي مطلع شهر أغسطس الجاري، وهو الأمر الذي كان صادما لهم، حتى تم الإعلان رسميا عن التردد الجديد الذي ستقوم القناة ببث برامجها عليه، وأعلنت إدارة القناة عن تردد بتقنية HD وتردد آخر بتقنية SD، وذلك لإتاحة مشاهدة القناة على كافة أنواع أجهزة الاستقبال، وتعتبر القناة من أهم القنوات المفتوحة التي تحظى بمتابعات تقدر بالملايين في الوطن العربي خاصة لإنها ناطقة بالعربية.

قناة National Geographic AD

وكانت القناة قد دعت المشاهدين إلى سرعة إدخال التردد الجديد للاستمرار في مشاهدة القناة ومتابعة برامجهم المفضلة، حيث تقوم القناة بتقديم العديد من البرامج التي تهتم بالحياة البرية والحيوانات، بالإضافة إلى الأفلام الوثائقية عن السفر والمغامرة والرحلات، كما تقدم القناة العديد من البرامج العلمية التي تهتم بالتكنولوجيا وعلوم الفضاء والكواكب، هذا بالإضافة إلى العديد من البرامج الثقافية الممتعة.

وتتبع قناة National Geographic AD مجموعة قنوات ناشيونال جيوغرافيك العالمية، وهذه القناة موجهة إلى المشاهدين في الشرق الأوسط والوطن العربي، لذلك فهذه القناة ناطقة بالعربية، حيث تقوم بتوفير التعليق الصوتي للبرامج المصورة، كما تقوم بعمل دبلجة باللغة العربية للبرامج الناطقة بغير العربية، ويوجد على مستوى العالم مايقارب 27 قناة تتبع لقنوات ناشيونال جيوغرافيك ناطقة بسبع وعشرين لغة مختلفة، وذلك لتوفير برامج القناة الشيقة والممتعة للمشاهدين في مختلف جنسيات ولغات الكرة الأرضية.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي الجديد

وهذه القناة قناة مجانية بالكامل يمكن لجميع المتابعين والمشاهدين في شتى دول العالم العربي مشاهدة القناة ومتابعتها عبر الترددات الخاصة بها والتي عملت إدارة القناة على توفيرها، تقوم إدارة القناة بتوفير التردد الخاص بها على الترددين الآتيين:

التردد الأول

القمر الصناعي نايل سات.

التردد 11411.

الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 30000.

معامل ىتصويب الخطأ 3/4.

الجودة HD.

2. التردد الثاني