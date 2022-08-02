انت الان تتابع خبر شابة سعودية حسناء تباغت زوجها بطلب صادم لا يخطر على بال انسان..لن تصدقوا ماذا طلبت منه وكيف كـانت ردة فعـل الزوج.!!.والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف المحامي السعودي، الدكتور عبدالعزيز العجلان، قصة امرأة هددت زوجها بالخروج من المنزل مكشوفة في حال عدم تطليقها. مشيرا إلى أن الزوج طلقها الطلقة الثالثة.

كما تضمن الحكم: "حكمت وأفهمتها أنها قد بانت من زوجها بينونة كبرى، فلا تحل له إلا بعد أن ينكحها زوج آخر نكاح رغبة لا تحليل، وأن عليها العدة الشرعية حسب حالها، وألا تتزوج إلا بعد اكتساب الحكم القطعية".

واختتم: "بعرض الحكم على المدعية قررت القناعة به، وسنبعث نسخة من صك الحكم إلى المدعى عليه لتقديم اعتراضه خلال 30 يوماً من تاريخ استلامه، فإذا مضت المدة ولم يتقدم باعتراضه سقط حقه في الاعتراض واكتسب الحكم القطعية". واختتم: "بعرض الحكم على المدعية قررت القناعة به، وسنبعث نسخة من صك الحكم إلى المدعى عليه لتقديم اعتراضه خلال 30 يوماً من تاريخ استلامه، فإذا مضت المدة ولم يتقدم باعتراضه سقط حقه في الاعتراض واكتسب الحكم القطعية".