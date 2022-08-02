شوف عروض العثيم خصومات هائلة تصل الي 60% على جميع السلع والمنتجات الغذائية عروض جديدة

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عروض العثيم خصومات هائلة تصل الي 60% على جميع السلع 2022، حيث أن العروض المقدمة اليوم هي عروض بخصم يصل إلى 50% أي نصف قيمة المنتج وهو مقدم على جميع المنتجات والأجهزة المتوفرة داخل أسواق عبد العثيم في جميع فروع الماركت حول المملكة العربية السعودية، وللاستفادة من العروض ومعرفتها سنقوم بتقديم ما جاء في المجلة الأسبوعية يمكنك متابعة سطور مقالنا التالية تابعوا معنا. مقاضيك الشهرية بسعر أوفر ✨ استمتعوا بأقوى العروض على تشكيلة متنوعة من المنتجات في ⁧#اسواق_عبدالله_العثيم⁩ ⁧#صناعة_سعودية ⁧#نصنع_انجازاتنا تسري العروض من الأربعاء 27 يوليو إلى الثلاثاء 2 أغسطس أو حتى نفاد الكمية — أسواق عبدالله العثيم (@OthaimMarkets) مقاضيك الشهرية بسعر أوفر ✨



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تسري العروض من الأربعاء 27 يوليو إلى الثلاثاء 2 أغسطس أو حتى نفاد الكمية — أسواق عبدالله العثيم (@OthaimMarkets) August 2, 2022 آخر تخفيضات وعروض العثيم على المنتجات الغذائية سعر الـ 10 كيلو جرام من أرز مزة البسمتي من شركة أبو كاس انخفض من 79.95 ريال سعودي ووصل إلى 59.95 ريال سعودي.

200 كيس في علبة شاي ليبتون الأصفر انخفض سعرها من حوالي 35.70 ريال سعودي ووصل إلى 19.95 ريال سعودي.

جبن شيدر – كريمي من شركة المراعي سعر العلبة وزن 500 جرام وصل بعد الخصم إلى سعر 18.95 ريال سعودي.

علبة حليب هالي البودرة وزن 1800 جرام وصل من سعر 49.30 ريال سعودي إلى سعر 28.95 ريال سعودي.

قشطة التاج الذهبي سعر العلبة وزن 150 جرام وصل من 14.95 ريال سعودي إلى 9.95 ريال سعودي.

زيت ذرة من شركة عافية وزن 1.5 لتر سعره انخفض من 19.95 ريال سعودي ووصل إلى 15.95 ريال سعودي. عروض العثيم على أوات المطبخ والمنزل سعر ترمس من شركة ديفا وصل بعد الخصم إلى 59 ريال سعودي بدلًا من 95 ريال سعودي.

8 قطع من طقم طبخ من شركة هوم أواي سعره انخفض من 185 ريال سعودي ووصل إلى 111 ريال سعودي.

مقلاه ايبو وصل سعرها من سعر 95 ريال سعودي حتى سعر 59 ريال سعودي.

حلة ضغط من شركة السيف من الجيرانيت وزن 9 لتر سعر الحلة وصل إلى 139 ريال سعودي بدلًا من 199 ريال سعودي.

سعر حلة ضغط من شركة كوولين وزن 8 لتر وصل إلى 189 ريال سعودي بدلًا من سعر 419 ريال سعودي.

شنطة سفر نوع أفيلر ترولي انخفض سعرها من 210 ريال سعودي ووصل إلى 159 ريال سعودي.

مكنسة كهربائية من شركة بانيكس تحمل 21 لتر سعرها وصل إلى 175 ريال سعودي بدلًا من 239 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون إل إي دي (سهم) 50 بوصة من افل الانواع سعرها انخفض من 1399 ريال سعودي ووصل إلى 1149 ريال سعودي. عمر شويل - جدة عروض العثيم خصومات هائلة تصل الي 60% على جميع السلع والمنتجات الغذائية عروض جديدة - ثقفني

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