انت الان تتابع خبر طريقة عمل شاورما الفراخ.. قدميها على سفرتك ومتشتريهاش من بره تاني والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تعتبر الشاورما واحدة من الأكلات ذات الطعم المميز والرائع والذي يحبها الجميع سواء الكبار أو الصغار، ومن الممكن تحضيرها إما باللحم أو بالفراخ، ومن الممكن وضعها على بعض الأكلات أو في العيش السوري أو الكريب أو غيرها من الأشياء الأخرى.
مقادير وصفة شاورما الفراخ
- واحد فص ثوم كبير مفروم.
- واحد ملعقة كبيرة كزبرة مطحونة.
- واحد ملعقة كبيرة كمون مطحون.
- واحد ملعقة كبيرة من الحبهان المطحون.
- واحد ملعقة صغيرة فلفل أحمر حار مطحون.
- اثنان ملعقة صغيرة من البابريكا المدخنة.
- اثنان ملعقة صغيرة ملح.
- فلفل أسود مطحون ناعم.
- اثنان ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
- ثلاث ملاعق كبيرة زيت زيتون.
- صلصة الزبادي
- واحد كوب زبادي يوناني.
- واحد فص ثوم مهروس.
- واحد ملعفة صغيرة من الكمون.
- عصير ليمون.
- ملح وفلفل اسود.
طريقة عمل شاورما الفراخ مثل الشيفات
- من 4 لـ 5 قطع من الخبز السوري أو اللبناني وغيرها.
- شرائح خس.
- شرائح طماطم.
- بصل أحمر مقطع ناعماً.
- جبن مبشور.
- صلصة حارة اختياري.
- قومي بتتبيل الدجاج داخل كيس كبير وضعي عليه كل التوابل، ودلكيه من الخارج بيديك لتتأكدى من تغطية كل قطعة واتركيه لمدة يوم كامل أو ثلاث ساعات على الأقل.
- ولعمل صلصة الزبادي اخلطي كل المكونات مع بعضها، ثم ضعيهم في الثلاجة واستعمليها.
- وسخني البوتاجاز أو الشواء وسخني مقلاة كبيرة غير لاصقة على نار متوسطة، وادهنيها بمادة دهنية.
- واطهي الدجاج على المقلاة من الناحيتين حتى ينضج تماماً، وبعدها اخرجيه من على النار برفق وضعيه جانباً حتى تقومي بعمل العديد من الساندوتشات ذات الطعم المميز واللذيذ.