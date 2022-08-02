انت الان تتابع خبر طريقة عمل شاورما الفراخ.. قدميها على سفرتك ومتشتريهاش من بره تاني والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر الشاورما واحدة من الأكلات ذات الطعم المميز والرائع والذي يحبها الجميع سواء الكبار أو الصغار، ومن الممكن تحضيرها إما باللحم أو بالفراخ، ومن الممكن وضعها على بعض الأكلات أو في العيش السوري أو الكريب أو غيرها من الأشياء الأخرى.

مقادير وصفة شاورما الفراخ

واحد فص ثوم كبير مفروم.

واحد ملعقة كبيرة كزبرة مطحونة.

واحد ملعقة كبيرة كمون مطحون.

واحد ملعقة كبيرة من الحبهان المطحون.

واحد ملعقة صغيرة فلفل أحمر حار مطحون.

اثنان ملعقة صغيرة من البابريكا المدخنة.

اثنان ملعقة صغيرة ملح.

فلفل أسود مطحون ناعم.

اثنان ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ثلاث ملاعق كبيرة زيت زيتون.

صلصة الزبادي

واحد كوب زبادي يوناني.

واحد فص ثوم مهروس.

واحد ملعفة صغيرة من الكمون.

عصير ليمون.

ملح وفلفل اسود.

طريقة عمل شاورما الفراخ مثل الشيفات