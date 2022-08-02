شوف عروض وخصومات هايبر بنده نهاية الشهر

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يقدم هايبر بنده أقوى الخصومات والعروض الحصرية على العديد من السلع المختلفة التي تلبي جميع احتياجاتك بداية من مستلزمات العناية بالبشرة حتى الأدوات المنزلية حيث يتواجد في هايبر بنده جميع أنواع الأطعمة من لحوم حمراء طازجة وأسماك بحرية متنوعة كما يتواجد جميع أنواع الأطعمة المعلبة والأطعمة الجافة ذات الجودة العالية والسعر المناسب ولم يقتصر هايبر بنده على هذا فقط بل وبإمكانك إقتناء الأجهزة الكهربائية المختلفة كل هذا وأكثر تجدونه في العروض الأسبوعية من هايبر بنده. عروض بنده احصل على كاتشب الطماطم عبوة ضاغطة هاينز (910 جرام) بسعر 16.95 ريال سعودي بدلا من 24.50 ريال سعودي للحبة.

إشتري أيضا زيت ثفل الزيتون أوندوليفا (500 مل) 1+1 بسعر 19.95 ريال سعودي بدلا من 39.90 ريال سعودي.

كما يمكنك إقتناء زيت زيتون للطبخ عافية بسعة (1 لتر) وبسعر 21.95 ريال سعودي بدلا من 31.95 ريال سعودي للحبة. مزيج من زيت زيتون بكر ومتبقي الزيتون بيتوتي (500 مل) بسعر 12.95 ريال سعودي بدلا من 18.95 ريال سعودي للحبة.

اشري أيضا زيت زيتون عضوي نادك بسعة (1 لتر) بسعر 38.95 ريال سعودي بدلا من 53.95 ريال سعودي للحبة.

كما بإستطاعتك الحصول على زيت زيتون بكر الراقي (2 لتر) بسعر 49.95 ريال سعودي بدلا من 63.50 ريال سعودي. خصومات بنده هايبر إشتري زيت زيتون بكر ممتاز عافية بسعة (2 لتر) بسعر 42.95 ريال سعودي بدلا من 72.95 ريال سعودي للحبة.

كما يمكنك الحصول على زيت زيتون بكر ممتاز الوزير (500 مل) بسعر 16.95 ريال سعودي بدلا من 23.95 ريال سعودي .

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كما بإمكانك إقتناء زيت زيتون بكر ممتاز بيتوتي بسعة (2 لتر) بسعر 42.95 ريال سعودي بدلا من 53.95 ريال سعودي للحبة.

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اشتري أيضا شراب شعير موسي (6 × 330 مل) بسعر 25.95 ريال سعودي بدلا من 29.95 ريال سعودي للحبة وهذا العروض حصري للأعضاء. عمر شويل - جدة عروض وخصومات هايبر بنده نهاية الشهر - ثقفني

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