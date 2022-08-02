نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير للجوالات والإلكترونيات jarir بخصم 57% في مكتبات جرير اون لاين jarirbookstore في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جرير للجوالات والإلكترونيات بأقوي التخفيضات الكبرى لدى مكتبة جرير jarir bookstore بخصم حتى 57% من مكتبات جرير اون لاين jarirbookstore والمتاحة لفترة محدودة داخل فروع المملكة العربية السعودية على كل مستلزمات المنزل والأجهزة الإلكترونية والكهربائية بمناسبة شهر رمضان المبارك.

عروض جرير للجوالات والإلكترونيات jarir بخصم 57% في مكتبات جرير اون لاين jarirbookstore

عروض مكتبة جرير jarir bookstore للجوالات والإلكترونيات تجدوها اليوم بخصم يصل إلى 57% على الشاشات، والجوالات الحديثة، والساعات الذكية، والتي هي من أكثر الأجهزة الإلكترونية طلبًا داخل المملكة العربية السعودية، وهي متاحة فيكل فروع شركة جرير للتسويق مع خصومات رمضانية مدهشة، فلا تفوتوها.

عروض جرير للجوالات

تجدون في التالي مختلف اسعار الجوالات الحديثة ذات التقنيات الأكثر تطورًا من شركات سامسونج samsung ، وشاومي، وابل، وغيرهم الكثير من الشركات الرائدة في مجال صناعة الجوالات عالميًا ومحليًا، حيث تجدون منها جوال ايفون 13 جرير iphone 13 الشهير بكونه أحد أغلى الجوالات وأكثرها طلبًا على الإطلاق، كما تجدون جوالات متنوعة من الفئة المتوسطة التي يفضلها نسبة كبيرة من المستخدمين.

jarir

جوال ابل ايفون 13 برو ماكس iphone 13 pro max 5g بسعة 256 جيجابايت، متاح باللون الأزرق بسعر 5399 ريال سعودي بدل من 5699 ريال سعودي، بخصم فوري 5% بقيمة 300 ريال سعودي.

جوال لينوفو كيه 15 بلاس lenovo k15 plus 4g بسعة 128 جيجابايت مع 4 جيجابايت رام، متاح باللون الأزرق بسعر 649 ريال سعودي بدل من 749 ريال سعودي، بخصم فوري 13% بقيمة 100 ريال سعودي.

عروض مكتبة جرير

جوال سامسونج جالاكسي زد فليب 3 samsung galaxy z flip 3 5g الداعم لكل شبكات الإتصال الخاصة بالجيل الخامس 5 جي، والجوال تجدوه بسعة 256 جيجابايت للذاكرة الداخلية الخاصة بتخزين الملفات مع 8 جيجابايت لذاكرة الرام المؤقتة، متاح باللون الأسود بسعر 3299 ريال سعودي بدل من 3999 ريال سعودي، بخصم فوري 17% بقيمة 700 ريال سعودي.

خصم على سعر جهاز جوال هونر 50 honor 50 الداعم لكل شبكات الإتصال الخاصة بالجيل الخامس 5 جي، والجوال تجدوه بسعة 256 جيجابايت للذاكرة الداخلية الخاصة بتخزين الملفات مع 8 جيجابايت لذاكرة الرام المؤقتة، متاح باللون الزمردي بسعر مخفض 2099 ريال سعودي بدل من 2499 ريال سعودي، شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة، بخصم فوري 16% بقيمة 400 ريال سعودي.

جرير مكتبة

عرض مثالي على سعر جهاز جوال شاومي 12 xiaomi 12 الداعم لكل شبكات الإتصال الخاصة بالجيل الخامس 5 جي، والجوال تجدوه متاح بسعة 256 جيجابايت للذاكرة الداخلية الخاصة بتخزين الملفات مع 8 جيجابايت لذاكرة الرام المؤقتة، الجهاز متاح الآن باللون الأزرق بسعر 3299 ريال سعودي بدل من 2239 ريال سعودي، وهذا السعر يشمل مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

جوال شاومي 12 xiaomi 12 5g الداعم لكل شبكات الإتصال الخاصة بالجيل الخامس 5 جي، والجوال تجدوه متاح بسعة 256 جيجابايت للذاكرة الداخلية الخاصة بتخزين الملفات مع 12 جيجابايت لذاكرة الرام المؤقتة، الجهاز متاح الآن باللون الأزرق بسعر 3599 ريال سعودي، وهذا السعر يشمل مبلغ ضريبة القيمة المضافة، والجوال يأتي مع هدايا مجانية بقيمة 2236 ريال سعودي.

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جوال شاومي 12 برو xiaomi 12 pro 5g الداعم لكل شبكات الإتصال الخاصة بالجيل الخامس 5 جي، والجوال تجدوه متاح بسعة 256 جيجابايت للذاكرة الداخلية الخاصة بتخزين الملفات مع 12 جيجابايت لذاكرة الرام المؤقتة، الجهاز متاح الآن باللون الأزرق بسعر 4099 ريال سعودي، وهذا السعر يشمل مبلغ ضريبة القيمة المضافة، والجوال يأتي مع هدايا مجانية بقيمة 2236 ريال سعودي.

جوال اوبو رينو 5 برو oppo reno5 pro 5g الداعم لكل شبكات الإتصال الخاصة بالجيل الخامس 5 جي، والجوال تجدوه متاح بسعة 256 جيجابايت للذاكرة الداخلية الخاصة بتخزين الملفات مع 12 جيجابايت لذاكرة الرام المؤقتة، الجهاز متاح الآن باللون الفضي بسعر 2399 ريال سعودي، وهذا السعر يشمل مبلغ ضريبة القيمة المضافة، بدل من 2799 ريال سعودي، لخصم 14%، وتوفير مبلغ 400 رال سعودي.

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يقدم موقع جرير أرخص أسعار الشاشات الذكية المتاحة حصريًا بكل المقاسات والتصميمات، والتي تجدوها بجودة عالية 4 كيه، مع صورة تعد الأوضح والأنقى على الإطلاق، ونعرض لكم أسعار الشاشات من كل الشركات المتاحة بسعر مميز وخصم كبير يصل إلى 57%، فتابعوا معنا معرفة التفاصيل.

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شاشة تليفزيون سوني مقاس 65 بوصة، شاشة اندرويد دي ال اي دي بدقة 4 كيه الترا اتش دي، متاحة باللون الأسود بسعر 3999 ريال سعودي بدل من 5199 ريال سعودي، بخصم فوري 23% بقيمة 1200 ريال سعودي.

شاشة تليفزيون هاير مقاس 65 بوصة، شاشة اندرويد دي ال اي دي بدقة 4 كيه الترا اتش دي، متاحة باللون الفحمي بسعر 2549 ريال سعودي بدل من 4799 ريال سعودي، بخصم فوري 46% بقيمة 2250 ريال سعودي.

موقع جرير

شاشة تليفزيون تي سي ال مقاس 55 بوصة، شاشة ذكية كيو ال اي دي بدقة 4 كيه الترا اتش دي، تعمل بتقنية النقاط الرباعية، متاحة في كل قروغ مكتبة جرير بسعر مخفض 2599 ريال سعودي فقط، بدل من 3449 ريال سعودي، مع خصم فوري عند الشراء نسبته 24% وتوفير مبلغ 850 ريال سعودي، والسعر يشمل مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

تخفيض كبير من مكتبة جرير على سعر شاشة تليفزيون هاير مقاس 65 بوصة، شاشة ذكية تعمل بنظام اندرويد، بدقة 4 كيه الترا اتش دي، او ال اي دي، متاحة باللون الفضي بسعر 7099 ريال سعودي، بدل من 12299 ريال سعودي، خصم فوري عند الشراء نسبته 42% وتوفير مبلغ 5200 ريال سعودي، والسعر يشمل مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

جرير شاشات

شاشة تليفزيون هاير مقاس 70 بوصة، شاشة ذكية تعمل بنظام تقني حديث، صممت بدقة 4 كيه الترا اتش دي، دي ال اي دي، متاح منها اللون الأسود بسعر 2999 ريال سعودي فقط، بدل من 5599 ريال سعودي، خصم فوري عند الشراء نسبته 46% وتوفير مبلغ 2600 ريال سعودي، والسعر يشمل مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

شاشة تليفزيون هاير مقاس 58 بوصة، شاشة ذكية تعمل بنظام أندرويد تقني حديث، دي ال اي دي، متاح منها اللون الأسود بسعر مخفض قيمته 1822 ريال سعودي فقط، بدل من 4349 ريال سعودي، بخصم فوري عند الشراء نسبته 56% مع توفير حصري بمبلغ 2450 ريال سعودي، وهذا السعر المعلن يشمل قيمة مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

اسعار الشاشات من جرير

شاشة تليفزيون سوني مقاس 55 بوصة، شاشة ذكية تعمل بنظام أندرويد، 4 كيه الترا اتش دي، دي ال اي دي، متاح منها اللون الفضي بسعر 3049 ريال سعودي فقط، بدل من 5999 ريال سعودي، بخصم فوري عند الشراء نسبته 49 مع توفير حصري بمبلغ 2950 ريال سعودي، والسعر يشمل قيمة مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

جرير

تعتبر الساعات الذكية من أكثر الأجهزة التي لاقت رواجًا كبيرًا في السوق السعودي في الآونة الأخيرة، حيث تتسم تلك الساعات بإمكانية التواصل بينها وبين الأجهزة الذكية من الجوالات والكمبيوتر اللوحي، وهي متاحة بتقنية البلوتوث المميزة، مع تقنية الجي بي اس الغنية عن التعريف، ويعرضها لكم مكتب الجرير بأرخص سعر متاح داخل المملكة من ماركات هواوي huawei ، وسامسونج، وفيتبيت فيرسا.

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ساعة ذكية ابل واتش الإصدار 6 44 سيلير بلس، تدعم تقنية جي بي اس، كما تدعم الشرائح الإلكترونية، ذات هيكل مصنوع من مادة الألومنيوم، متاحة باللون الأحمر برودوكت بسعر 1499 ريال سعودي بدل من 2399 ريال سعودي، بتوفير مبلغ 900 ريال سعودي، بخصم 37%.

ساعة ذكية ابل واتش الإصدار 6 40 سيلير بلس، تدعم تقنية جي بي اس، كما تدعم الشرائح الإلكترونية، ذات هيكل مصنوع من مادة الاستانلس ستيل، متاحة باللون جرافيتي بسعر 1999 ريال سعودي بدل من 3149 ريال سعودي، بتوفير مبلغ 1150 ريال سعودي، بخصم 37%.

عروض جرير

ساعة ذكية ابل واتش الإصدار 6 40 نايكي سيلير بلس، تدعم تقنية جي بي اس، كما تدعم الشرائح الإلكترونية، ذات هيكل مصنوع من مادة الألومنيوم، ذات يوار نايكي رياضي اسود بلاتيني، متاحة باللون الفضي بسعر 1499 ريال سعودي بدل من 2299 ريال سعودي، شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة، بتوفير مبلغ 800 ريال سعودي، بخصم 34%.

خصم على سعر ساعة ذكية ابل واتش الإصدار 6 40 نايكي، تدعم تقنية جي بي اس، ذات هيكل مصنوع من مادة الألومنيوم، والساعة تضم سوار نايكي رياضي اسود بلاتيني، متاحة بسعر مخفض لفترة محدودة 1299 ريال سعودي بدل من 1849 ريال سعودي، شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة، مع توفير مبلغ 550 ريال سعودي، بخصم قدره 29%.

مكتبة جرير jarir bookstore

ساعة ذكية شاومي مي واتش لايت xiaomi الداعمة لتقنية الجي بي اس gps، ذات سوار عاجي من السيليكون وحافظة مصنوعة من البلاستيك، متاحة بسعر 149 ريال سعودي بدل من 299 ريال سعودي، شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة، مع توفير مبلغ 150 ريال سعودي، بخصم قدره 50%.

ساعة هواوي وواتش جي تي 2 46 مم huawei الداعمة لتقنية الجي بي اس gps، وهي ذات هيكل مصنوع من الستانلس ستيل، مع سوار مصنوع من الفلورو المطاط، متاح منها اللون الأسود بسعر 549 ريال سعودي بدل من 769 ريال سعودي، والذي يشمل مبلغ ضريبة القيمة المضافة، مع توفير مبلغ 220 ريال سعودي، بخصم قدره 28%.

تخفيضات جرير مكتبة متاحة على الجوالات، والشاشات، والساعات بخصم 57%، والتي قدمناها لكم بأرخص سعر متاح للشراء مع الإستفادة بخدمة تقسيط جرير المتاحة فقط للعملاء داخل المملكة العربية السعودية، وللمزيد من التفاصيل عن خصومات متاجر السعودية تابعونا يوميًا على موقعنا الرسمي.

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