نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات وتخفيضات أسواق العثيم مول الأسبوعية في المقال التالي

تقدم أسواق العثيم مول عروض وتخفيضات علي الكثير من المنتجات والضائع في هذا الأسبوع ومن هذه العروض، اللحوم ومنتجات الألبان بجميع أنواعها والمعلبات بأنواعها المتعددة ومن أهم المنتجات التي يوجد عليها خصومات وتخفيضات بنسب كبيرة جدا هي الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات بشتي أنواعها وتوجد هذة العروض في العثيم مول بأسعار تنافسية للغاية لذلك فأسرع بالذهاب إلي أسواق العثيم مول للحصول على منتجاتك التي تريدها من الأربعاء 27 يوليو وحتي الثلاثاء 2 أغسطس أو حتي نفاذ الكمية. عروض أسواق العثيم مول اشتري صانع ساندوتش اي تي سي بسعر 105 ريال سعودي بدلا من 149 ريال سعودي.

مايكرويف كيون ديجتال بسعة 20 لتر بسعر 219 ريال سعودي بدلا من 249 ريال سعودي.

كما يمكنك الحصول على فرن جيباس كهربائي بسعر 279 ريال سعودي بدلا من 349 ريال سعودي. طباخة ارز كيون 1.8 لتر بسعر 110 ريال سعودي بدلا من 149 ريال سعودي.

احصل أيضا على مقلاة هومر كهربائية بسعة 2.6 لتر بسعر 185 ريال سعودي بدلا من 229 ريال سعودي.

اشتري أيضا محضر طعام جي في سي برو متعدد بسعر 205 ريال سعودي بدلا من 289 ريال سعودي. خصومات العثيم مول احصل على مضرب بيض مع عجانة كولين بسعر 89 ريال سعودي بدلا من 110 ريال سعودي.

خبازة السيف كهربائية بسعر 195 ريال سعودي بدلا من 249 ريال سعودي للحبة.

اشتري أيضا غلاية ماء اي تي سي بسعة 1.8 لتر # 875 بسعر 79 ريال سعودي بدلا من 115 ريال سعودي للحبة.

احصل على غلاية ماء كولين زجاج بسعة 1.7 لتر بسعر 69 ريال سعودي بدلا من 85 ريال سعودي للحبة.

مقلاة بطاطس جي في سي بسعة 7 لتر بسعر 289 ريال سعودي بدلا من 359 ريال سعودي للحبة.

اشتري أيضا عصارة كينوود فواكه بسعر 249 ريال سعودي بدلا من 315 ريال سعودي للحبة. تخفيضات أسواق العثيم مول اشتري أيضا مكواة اوكارينا بخار بسعر 69 ريال سعودي بدلا من 99 ريال سعودي للحبة.

مكنسة جيباس كهربائية بسعر 229 ريال سعودي بدلا من 289 ريال سعودي للحبة.

احصل على مروحة جي في سي برو بسعر 99 ريال سعودي بدلا من 129 ريال سعودي للحبة. اشتري أيضا براد ماس كولين بسعر 359 ريال سعودي بدلا من 429 ريال سعودي للحبة.

طقم قدور رويال فورد جرانيت بعدد 8 قطع بسعر 135 ريال سعودي بدلا من 184 ريال سعودي للحبة.

احصل على طقم قدور نيو فلون بعدد 8 قطع + هدية بسعر 149 ريال سعودي بدلا من 229 ريال سعودي للحبة. عمر شويل - جدة خصومات وتخفيضات أسواق العثيم مول الأسبوعية - ثقفني

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