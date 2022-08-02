شوف عروض وخصومات كبيرة في لولو هايبر ماركت

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يقدم لولو هايبر ماركت أقوى العروض والخصومات على العديد من المنتجات التي تلبي احتياجاتك واحتياجات، أسرتك حيث يتواجد في لولو هايبر ماركت جميع مستلزمات الطهي من أواني وكؤوس وسكاكين وملاعق وغيرها، كما يتواجد أيضا العديد من أنواع الأطعمة الجافة والمعلبة ذات الجودة العالية، أيضا يتواجد في لولو ماركت أجهزة كهربائية متنوعة بأسعار مناسبة وتنافسية كل هذا وأكثر تجدونه في العروض الأسبوعية من لولو هايبر ماركت من الأربعاء 27 يوليو وحتي 2 أغسطس أو حتي نفاذ الكمية الموجودة. لولو هايبر ماركت اشتري طقم أواني طهي غير لاصقة مجموعة 15 قطعة شيفلاين بسعر 369 ريال سعودي بدلا من 599 ريال سعودي.

كما بإستطاعتك الحصول على طقم أواني طهي مجموعة 12 قطعة تيفال بسعر 439 ريال سعودي بدلا من 679 ريال سعودي.

طقم أواني طهي مجموعة 10 قطع يرستيج بسعر 249 ريال سعودي بدلا من 499 ريال سعودي. إقتني طقم أواني طهي ستانلس ستيل مجموعة 9 قطع شيفلاين بسعر 319 ريال سعودي بدلا من 575 ريال سعودي.

احصل أيضا على طقم أواني طهي غير لاصقة مجموعة 9 قطع شيفلاين بسعر 139 ريال سعودي بدلا من 199 ريال سعودي.

مقلاة شواء 24 سم شيفلاين بسعر 45 ريال سعودي بدلا من 79 ريال سعودي. عروض لولو ماركت احصل على مقلاة رخام أسود طقم قطعتين 22 سم + 26 سم شيفلاين بسعر 55 ريال سعودي بدلا من 89 ريال سعودي.

أشتري أيضا قدر طهي بحجم 22 سم تيفال بسعر 179 ريال سعودي بدلا من 249 ريال سعودي، وبحجم 24 سم بسعر 189 ريال سعودي بدلا من 269 ريال سعودي.

قدر ضغط المنيوم السيف بسعة 5 لتر بسعر 99 ريال سعودي بدلا من 140 ريال سعودي. كما يمكنك إقتناء قدر ضغط ستانلس ستيل بسعة 3 لتر شيفلاين بسعر 89 ريال سعودي بدلا من 139 ريال سعودي.

اشتري أيضا ترمس ستانلس ستيل بسعة 3 لتر توم سميث بسعر 79 ريال سعودي بدلا من 139 ريال سعودي.

طقم أكواب زجاج بسعة 25 سنتيلتر بسعر 18 ريال سعودي بدلا من 28 ريال سعودي. خصومات لولو هايبر ماركت اشتري قطاعة الخضار والفواكة 13 في 1 شيفلاين بسعر 39 ريال سعودي بدلا من 69 ريال سعودي.

ترمس بسعة 1 لتر روتبنكت بسعر 59 ريال سعودي بدلا من 98 ريال سعودي.

كما يمكنك إقتناء طقم عشاء مجموعة 19 قطعة رخامي لومينارك بسعر 139 ريال سعودي بدلا من 249 ريال سعودي.

احصل على سلة مهملات ستيل بدواسة لفتح الغطاء بسعة 12 لتر هوم بسعر 39 ريال سعودي بدلا من 59 ريال سعودي. عمر شويل - جدة عروض وخصومات كبيرة في لولو هايبر ماركت - ثقفني

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