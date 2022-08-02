نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات وعروض أسواق العثيم مول في هذا الأسبوع في المقال التالي

يوجد في هذا الأسبوع في أسواق العثيم مول الكثير من العروض والخصومات المتتالية فيقدم لكم العثيم مول في هذة الأيام، تخفيضات كبيرة على المنتجات والسلع الأخري ومنها الأرز، واللحوم، والأسماك بأنواعها المختلفة، كما يمكنك تسوق أيضا الأجهزة الكهربائية والمنظفات ومنتجات العناية بالبشرة ومستحضرات التجميل بجميع أنواعها وأشكالها المتنوعة، وكل هذه المنتجات توجد في العثيم مول بأسعار تنافسية للغاية أسرع إلي العثيم مول قبل أنتهاء فترة الخصومات، وهذه المدة من الأربعاء 27 يوليو إلي الثلاثاء 2 أغسطس أو حتي نفاذ الكمية. عروض أسواق العثيم اشتري شاشة سهم ال اي دي سمارت بحجم 50 بوصة وبسعر 1149 ريال سعودي بدلا من 1399 ريال سعودي.

كما يمكنك الحصول على شاشة ال اي دي اسمارت بحجم 58 بوصة وبجودة 4K 1269 ريال سعودي بدلا من 1699 ريال سعودي.

تسوق أيضا شاشة امبيكس سمارت بحجم 50 بوصة وبجودة 4K وبسعر 1249 ريال سعودي بدلا من 1499 ريال سعودي. كما يمكنك شراء شاشة ارو ال اي دي بحجم شاشة 32 بوصة بسعر 379 ريال سعودي بدلا من 499 ريال سعودي.

تبضع مسرح منزلي جيباس # 8458 /8459 بسعر 129 ريال سعودي بدلا من 159 ريال سعودي.

اشتري أيضا شاشة ارو ال اي دي سمارت بحجم شاشة 55 بوصة وبجودة 4K وبسعر 1329 ريال سعودي بدلا من 1699 ريال سعودي. خصومات العثيم مول احصل على جوال هاي سينس اي 50 بحجم شاشة 6.5 بوصة وبذاكرة تخزين 64 جيجا بايت بسعر 456 ريال سعودي.

كما يمكنك شراء تابلت لافا ام 1000 بحجم شاشة 10 بوصة وبذاكرة تخزين 32 جيجا بايت بسعر 435 ريال سعودي للحبة.

اشتري أيضا جوال سامسونج اي 32 بحجم شاشة 6.4 بوصة وبذاكرة تخزين 128 جيجا بايت وبسعر 1225 ريال سعودي للحبة.

تبضع جوال سامسونج اي 13 بحجم شاشة 6.6 بوصة وذاكرة تخزين 64 جيجا بايت وبسعر 665 ريال سعودي.

كما يمكنك الحصول على قدر كاسا بونيتا بسعر 69 ريال سعودي بدلا من 94.95 ريال سعودي.

اشتري أيضا قدر ضغط ايبو جرانيت بسعر 120 ريال سعودي بدلا من 169 ريال سعودي. تخفيضات أسواق العثيم مول احصل على موقد سوبر بي كهربائي بسعر 52 ريال سعودي بدلا من 75 ريال سعودي.

كما يمكنك شراء غلاية ماء بانيكس 1.8 لتر بسعر 65 ريال سعودي بدلا من 79 ريال سعودي.

تسوق أيضا زيت عافية ذرة 2.9 لتر بسعر 39.95 ريال سعودي بدلا من 58.95 ريال سعودي. تبضع زيت العربي نباتي بلاستيك 2 × 1.5 لتر بسعر 34.95 ريال سعودي بدلا من 45.95 ريال سعودي.

كما يمكنك شراء زيت شمس دوار الشمس 2 × 1.5 لتر بسعر 34.95 ريال سعودي بدلا من 49.95 ريال سعودي.

احصل على زيت زيتون عافية بكر ممتاز 500 مل بسعر 14.95 ريال سعودي بدلا من 21.95 ريال سعودي. عمر شويل - جدة تخفيضات وعروض أسواق العثيم مول في هذا الأسبوع - ثقفني

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