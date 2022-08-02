نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حيلة سحرية لتثبيت البرفان حتى يدوم طول اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تثبيت البرفان طول اليوم، يشكوا الكثير من النساء والرجال من عدم ثبات البرفان الخاص بهم لفترة طويلة بالرغم من أنه من النوع الثمين وخاصة في فصل الصيف الذي يكون فيه لاغنى عن إستخدام البرفان ويجب عليك عند شراء برفان أن تتبع بعض التعليمات الهامة التي تساعد على تثبيت رائحة البرفان الخاص بك لأطول فترة ممكنة وتجنب وضع البرفان على اليد وفركها لأنها تبدد جزيئات البرفان مع التركيز على وضع البرفان على أماكن النبض وخاصة الرقبة لأن الأوعية الدموية والأوردة تساعد في تثبيت رائحة البرفان وإنتشاره.

تثبيت البرفان عن طريق زيت اللوز:

نقوم بوضع بضع قطرات قليلة من زيت اللوز الحلو إلى البرفان.

ثم نقوم بوضع البرفان في الثلاجة لمدة لا تقل عن ستة ساعات ثم يتم إستخدامه.

وضع البرفان على أماكن النبض:

أماكن النبض تساعد كثيرا في إنتشار رائحة البرفان وتعمل على ثباتها لأطول مدة ممكنة وهذه الأماكن تكون خلف الأذن وعلى جانبي الرقبة وعلى وعند نبض راحة اليدين.

إستخدام البرفان على الجلد الرطب:

ويكون ذلك عن طريق أخذ حمام دافئ ونقوم بوضع البرفان على الجلد الرطب ويساعد ذلك في تثبيت البرفان لمدة أطول.

تثبيت البرفان عن طريق الفازلين:

نقوم بدهن أماكن النبض التي ذكرناها بالفازلين ثم نقوم بوضع البرفان فوق الفازلين.

الفازلين يساعد على إنتشار رائحة البرفان وثبات رائحته.

كما يمكن إستبدال الفازلين بأي كريم مرطب للبشرة ولكن يكون بدون رائحة.

كما يمكن إستخدام الجلسرين فهو يعطينا نفس النتيجة.

تثبيت البرفان عن طريق زيت العود الأبيض:

نقوم بوضع زيت العود الأبيض على الجسم أولا ثم نقوم بوضع البرفان فوقه.

ويعمل زيت العود الأبيض على تثبيت رائحة البرفان لأطول فترة ممكنة.

تثبيت البرفان عن طريق زيت الأطفال:

نقوم بترطيب الجسم بزيت الأطفال ثم نقوم بعد ذلك بوضع البرفان.

يعمل زيت الأطفال على تثبيت رائحة البرفان.

كما يمكن إستبدال زيت الأطفال ببودرة الأطفال فهي تعمل أيضا على تثبيت رائحة البرفان.

تثبيت البرفان عن طريق وضعه داخل الثلاجة:

بعد شراء البرفان مباشرة يتم لفه جيدا ويوضع في الثلاجة لمدة أسبوع.

ثم يتم خروجه من الثلاجة ووضعه في مكان مظلم وجاف لمدة أسبوع أخر ويكون جاهز للإستخدام.

طريقة تحضير المعطر في المنزل:

تحضير المعطر في المنزل سهل وبسيط ويمكن تحضيرها بمكونات بسيطة، وستكون كالتالي.

مكونات تحضير معطر برائحة الليمون:

ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج.

2 كوب من الماء الساخن.

ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم.

2 قطرة من زيت عطري.

زجاجة فارعة ببخاخ.

طريقة تحضير معطر برائحة الليمون: