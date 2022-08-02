انت الان تتابع خبر كيف أمول مشروعي الخاص؟ 4 طرق مضمونة للحصول على تمويل مشروعك وتوفير التكاليف والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إذا عقدت العزم على فكرة مشروعك التجاري، ولا يهم أي نوع من الأنشطة التجارية اخترت، ولكن المهم ان تدرك ان المشروع سيتطلب منك المال للبدء. بشكل عام ستحتاج إلي المال لتغطية بعض الأمور التي ستحتاجها، على سبيل المثال:

المعدات الإلكترونية – أثاث - مخزون بضاعة - معدات تصنيع وأجهزة - دعاية وإعلان - رخصة تجارية وتصاريح - مصاريف تأسيس - رسوم إيجار للموقع الذي تختاره.. وغيرها من الاحتياجات

بداية عليك الاهتمام بالتكلفة التشغيلية التي ستدفعها بشكل منتظم لإدارة العمل. جزء من هذه التكاليف سيكون عليك توفيره حتي قبل أن تبدأ، وتكون بشكل مستمر، مثل التأمينات، دفعات القروض، رواتب للموظفين والعمال، والإيجارات.

أولا:

مقدار المال الذي من المحتمل أن تخاطر به من مدخراتك الشخصية لدعم مشروعك، والمال الذي تحتاجه لبدء المشروع، سيحدد ما إذا كنت تحتاج إلي موارد مالية أخرى. لننظر إلي الموارد المالية المتاحة وإلى السلبيات والإيجابيات لكل مورد.

البعض من الأشخاص، يفضل استخدام مدخراته الشخصية في المشروع لتغطية تكاليف البدء. بهذه الطريقة لن تكون مضطرا لدفع أية فوائد أو ضرائب أو رسوم لأحد، والجميل في الأمر أنه لن يطالبك أحد بشيء لو لا سمح الله لم تنجح الفكرة وتعرض مشروعك للفشل (لا يوجد فشل ولكن تجارب تعطيك خبرة). ولكن في المقابل، معظم الناس قد وضع خطط لمدخراته لاستخدامات أخرى، مثل التقاعد، وعند الحاجة في الأيام الصعبة. إن لم يكن لديك مبلغ إضافي جيد، فستكون فكرة جيدة أن تبدأ في إستقطاع جزء من مدخراتك كل شهر لإستخدامة في بناء مشروعك. هنا أنصح بكتابة كافة النفقات الشهرية والحرص على إدخار جزء جيد. فرق بين ما هو مهم وما هو من الكماليات. إصنع لنفسك نظام صرف شهري وكن من الأقلية الذين يعرفون ما يريدون ويصنعون الفرق.

ثانياً:

في معظم الدول تقرض البنوك المشاريع لتمويلات مختلفة مثل سيارة، معدات، عقار، وتكاليف أخرى. مدة هذه القروض عادة صغيرة، بين خمس إلي سبع سنوات. بالطبع يجب أن تكون هناك ضمانات للبنك تضمن المبلغ. توقع أن تدفع رسوم للقرض بالإضافة طبعا إلي الفوائد. يوجد خيارين لدفعات قروض المشاريع من البنوك، ثابتة الدفع والفوائد وألاخرى متغيرة. أدرس كافة التفاصيل للخيارين وأستشر خبير مالي إن أمكن.

إن كنت تنوي للجوء إلي البنك للقرض، فكن مستعدا لإعطاء تفاصيل دقيقة عن المبلغ الذي تحتاجة وعلى ماذا تنوي صرفة، بالإضافة إلي تفاصيل دفعات السداد. قذ يطلب منك البنك إثباتات بدخلك الشهري وإثباتات بممتلكاتك. طبعا لكي يتأكد من حصولة على المبلغ في حال تعذرك عن الدفع.

ثالثاً:

هل انت مستعد للمخاطرة بعلاقاتك الشخصية؟ أنته الوحيد الذي يعرف طبيعة علاقتك مع عائلتك وأصدقائك، وإذا كان من الممكن الإعتماد عليهم كمورد لتمويل مشروعك. ولكن أن لم تجري الأمور على ما يرام، هل من السهل عليك الشرح والإعتذار لشخص غريب أو صديقك المقرب؟ الخلط بين علاقاتك الشخصية وأمورك المالية بإمكانة أن يفسد هذه العلاقات، ولا شيء يفسد العلاقات مثل المال. من الأسهل أن يتم رفض طلبك للمال من شخص لا تعرفة، لانه في هذه الحالة سيكون القرار متعلق بالمشروع وليس بك شخصيا.

رابعاً:

فكرة المستثمر هي أن تدخل معك شخص، في الغالب شخص غريب، معك في مشروعك كشريك. إن كنت تحب التصرف بشكل كامل ومستقل في إدارة مشروعك، إذا فكرة المستثمر لا تناسبك. في الغالب لن تجني آية أرباح قبل المستثمر. بالإضافة إلي ذلك، هذى النوع من التمويل سيحد من تصرفاتك وتطبيق أفكارك لأنك لن تكون صاحب الحصة الأكبر في المشروع (يعتمد على نوع الاتفاق والمبلغ المدفوع من المستثمر). في المقابل، هو الجانب الجيد لوجود مستثمر هو أن الجزء الأكبر من المخاطرة يقع على عاتق المستثمر في حال لم تسر الأمور على ما يرام.

لا توجد طريقة محددة لمعرفة المبلغ الذي تحتاجه في البداية، لأن كل مشروع له متطلباته الخاصة. بإختصار، عليك عمل قائمة بكل الأشياء التي تحتاجها لبدء مشروعك والتحري عن كل بند فيها لمعرفة المال الذي سيتطلبه. من المهم جدا إجراء البحث وبحث دقيق قبل البدء، لا تعتمد على التخمين، خصوصا إن كانت هذه المرة الأولى لك. إن اعتمدت على حدسك، فقد تنقص أو تزيد في المبلغ المقدر. وإن كنت قد عزمت على تمويل مشروعك من مكان آخر غير مدخراتك الشخصية، فمن غير المرجح أن تحصل على الموافقة بدون دراسة دقيقة لكافة التكاليف.

عند البدء في مشروعك التجاري، من السهل جدا أن تنجرف وراء صرف كثير من المال. قد يأخذك الإنفعال في البداية لدرجة أنك لاتستطيع التفريق بين ماهو ضروري ومهم لمشروعك وبين ما هو أختياري وتستطيع الإستغناء عنه، على الاقل في البداية. هل فعلا شراء سيارة جديدة مهم، أو أن سيارة مستعملة ستفي بالغرض؟

تذكر، في البداية عليك أن تقلص التكاليف بقدر الإمكان، إلي أن تبدأ في جني الأرباح. كل ما تستثمره وتضعه من تمويل في البداية، يجب أن يخدم هذا الهدف.

الفكرة أن تستثمر في ما هو مهم في البداية فقط لتبدأ. لا تهمش التفاصيل، حتى في الأشياء الصغيرة، فهذه لها تأثير كبير في نجاح أو فشل مشروعك.