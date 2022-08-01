نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لا يُسمح للنساء بدخول هذه الجزيرة الغامضة! في المقال التالي

عمر شويل - جدة منطقة الخليج الفارسي بها العديد من الجزر للسياحة البحرية. من بين هذه الجزر ، تعد جزيرة سيري ، أرض الغزلان ، واحدة من أبعد الجزر. السفر إلى العالم المجهول في الخليج العربي أمر مذهل. جزيرة سيري Siri هو اسم جزيرة في الخليج العربي لا يُسمح للنساء بدخولها. لكن ما هو السبب؟ في هذه المقالة، نريد التعرف على جزيرة سيري وإخبارك عن أسرارها التي لا تنضب.

أين تقع جزيرة سيري وما هي الجزر القريبة منها؟

سيري هو اسم جزيرة شبه منحرف في هرمزجان بإيران، على بعد 72 كم من بندر لانج. يقع هذا شبه المنحرف الصغير نسبيًا في الجزء الشمالي الغربي من جزيرة أبو موسى، في المنطقة اللازوردية للخليج العربي. جزيرة سيري مصنوعة من المرجان وسكانها الوحيدون هم عمال صناعة النفط والوحدات العسكرية.

تقع جزيرة سيري على بعد 27 كيلومترًا غرب أبو موسى ، وهذا يجعل من يختارون الجزر المحيطة بسيري السفر، لا يفوتهم رحلة ليوم واحد إلى جزيرة سيري. تبلغ مساحة هذه الجزيرة الجميلة 17 كيلومترًا مربعًا فقط ولا تستغرق زيارتها سوى يوم واحد. من المثير للاهتمام معرفة أن اسم هذه الجزيرة سر بالفارسية، ولكن بسبب السكان الناطقين بالعربية الذين يعيشون في تلك المنطقة، أطلق عليها هذا الاسم.

لا تحتوي هذه الجزيرة على أي نقاط مرتفعة أو منخفضة، كما أن سطحها المسطح نسبيًا يجذب انتباه العديد من المسافرين. تخيل دخولك جزيرة لا توجد فيها تلال ومرتفعات ، وبقدر ما تراه العين، ترى سطحًا مستويًا نسبيًا. بحيث تكون أعلى نقطة في جزيرة سيري 24 مترًا فقط فوق مستوى سطح البحر. أين جزيرة سيري؟

لماذا تعتبر هذه الجزيرة غامضة؟

سبب اعتبار هذه الجزيرة غامضة هو أن النساء لا يمكنهن دخول هذه الجزيرة! قد تتساءل عما إذا كان الأشخاص الذين يعيشون في هذه المنطقة يمنعون النساء من الدخول؟ الجواب بالنفي. لا توجد مستوطنة مستقلة في هذه الجزيرة ولا يعيش في هذه المنطقة سوى من يعملون في منصات النفط في هذه المنطقة والقوات العسكرية.

من الضروري معرفة أن درجة حرارة الهواء في جزيرة سيري تبلغ 45 درجة مئوية في المتوسط ​​وأن رطوبة الهواء في هذه الجزيرة تبلغ 90٪ في المتوسط. نظرًا للظروف المعيشية القاسية للغاية في هذه المنطقة من حيث المناخ، فإن الحياة في هذه الجزيرة صعبة للغاية وبالتأكيد لا يمكن للأشخاص الذين لا يتمتعون بالكثير من التسامح أن يعيشوا هناك. بالطبع، نظرًا لأن مثل هذا الطقس يمكن أن يسبب مشاكل للنساء، يُحظر رسميًا على النساء دخول هذه المنطقة باستثناء عطلة نوروز.

نبض الحياة في الجزيرة شبه المنحرفة

قد لا يتسامح البشر مع المناخ الحار وغير المواتي لهذه الجزيرة، ولكن هناك مخلوقات تكيفت مع هذه الظروف الصعبة وتواصل العيش بأمان وترفيه بعيدًا عن أيدي الصيادين في هذه الجزيرة الغامضة والغنية. تعيش قطعان الغزلان، والعديد من السلاحف البحرية النادرة، وبعض أنواع طيور النورس، والغربان السوداء، والبالم البري، والقطط التي هي هجين من القطط الفارسية والسيامية.