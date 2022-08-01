شوف أحدث عروض نهاية الشهر من لولو هايبر على مختلف الأجهزة بخصومات مذهلة لا تفوتها

لولو هايبر ماركت تقدم أقوى عروض نهاية الشهر على مختلف المنتجات بخصومات أكثر من مذهلة. حيث أن عروض نهاية الشهرة مازالت مستمرة معنا ولم تنتهي فيمكنك من خلال موقع ثقفني معرفة أفضل العروض التي تقدمها مجلة لولو هايبر بمناسبة انتهاء الشهر وكذلك بمناسبة عظيمة وهي بداية السنة الهجرية. لذلك سوف تجد في هذا المقال مجموعة مميزة من مختلف الأجهزة العصرية التي تلائم الجميع بأسعار مناسبة جداً لا تفوت العرض.

أحدث عروض نهاية الشهر من لولو هايبر على الهواتف الذكية

احصل على خصم 350 ريال على هاتف شاومي مي 11 لايت من الجيل الخامس بشبكة 5G. كما أن مساحة شاشة الهاتف 6.55 بوصة، ويعمل بنظام تشغيل أندرويد 11، ومساحة الهاتف الداخلية 256 جيجا بايت، بينما مساحة الرامات 8 جيجا بايت، ودقة الكاميرا الأمامية 20 ميجا بيكسل. بسعر 1299 ريال بدلاً من 1649 ريال سعودي.