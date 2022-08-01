نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وعيوب هاتف ابل أيفون ١٤ برو ماكس وتوقعات سعره في مصر والسعودية والإمارات في المقال التالي

تتميز شركة أبل الامريكية بالعديد من الوصفات والمميزات حيث كثيرًا ما تقوم شركة أبل بعمل التحديثات اللازمة ومن اشهر الإصدارات هاتف ١٤ برو ماكس حيث يتميز هذا الهاتف بالعديد من المميزات كما يتمتع تلك الهاتف بدقة كاميرا عالية الجودة وسوف نتناول خلال هذا المقال مواصفات وعيوب هذا الهاتف كما سنعرض السعر المتوقع. مواصفات هاتف ايفون ١٤ برو ماكس يتميز تلك الهاتف بالعديد من المميزات: تصل مساحة هاتف ايفون ١٤ برو ماكس حوالي ١٢٨ جيجا و٢٥٦ و٥١٢ علاوة على احتواء تلك الهاتف على ذاكرة عشوائية تصل إلى ٨ جيجا.

تصل دقة الفيديو ٢١١٤ k بمعدل ٣٠/٦٠ إطار.

كما تصل سرعة شاحن الهاتف إلى حوالي ٢٠وات.

كما يتمتع هذا الهاتف بجودة كاميرا عالية حوالي ١٢ ميجا بكسل للكاميرا الأمامية و٤٨ ميجا بكسل للكاميرا الخلفية مما يعطي جودة تصوير عالية.

كما تصل حجم فتحة العدسة إلى حوالي ١.٥/f

كما يدعم تلك الهاتف خاصية iso.

كما يدعم تلك الهاتف خاصية البصمة ومفتاح الوجه.

يتمتع هاتف ايفون ١٤ برو ماكس بالفلاش الثنائي.

كما يتميز هذا الهاتف بخاصية wifi hispot .

كما يتميز تلك الهاتف بخاصية النمط السري .

اكثر ما يميز تلك الهاتف أنه مقاوم للماء والغبار فتصل مقاومة الماء حوالي ٦ امتار على بعد ٣٠ دقيقة.

تتمتع بطارية الهاتف بجودة ليثيوم ايون غير قابلة للعزل. عيوب هاتف ايفون برو ماكس لا يدعم الهاتف خاصية الراديو اف ا

تعتبر سعة البطارية غير مرضية بالنسبة للفئة السعرية. سعر هاتف ايفون ١٤ برو ماكس حيث أنه يتراوح سعر ايفون ١٤ برو ماكس ما بين

٣٥٠٠٠ إلى ٣٨٠٠٠ جنيه مصري.

٣٥٠٠٠ إلى ٣٨٠٠٠ جنيه مصري. كما أنه فيما بعد يصل سعره في الإمارات حوالي ٥٤٠٠درهم. عمر شويل - جدة مواصفات وعيوب هاتف ابل أيفون ١٤ برو ماكس وتوقعات سعره في مصر والسعودية والإمارات - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواصفات وعيوب هاتف ابل أيفون ١٤ برو ماكس وتوقعات سعره في مصر والسعودية والإمارات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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