شوف أقوى خصومات المكيفات والشاشات وأجهزة المطبخ تخفيضات اكسترا عروض الكاش والقسط

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أقوى عروض المكيفات والشاشات وأجهزة المطبخ تخفيضات اكسترا الكبرى الكاش و القسط، شهدت عروض اكسترا تخفيضات مذهلة على المكيفات، المكواة، الميكرويف، مواقد الغاز و الشاشات، يتوفر ميديا مكيف جداري 11900 وحدة حار بارد بسعر 2199 ريال بدلاً من 2499 ريال خصم 12%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 106 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى 3 هدايا مجانية بقيمة 528 ريال ضمن عروض اكسترا الكبرى. عروض الكاش والتقسيط تخفيضات اكسترا تتضمن عروض الصيف تخفيضات على المكيفات : يتوفر الزامل مكيف جداري 22000 وحدة حار بارد بسعر 3569 ريال بدلاً من 4099 ريال خصم 13%، ضمن عروض اكسترا الكبرى ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 171 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى 3 هدايا مجانية بقيمة 548 ريال.

يتوفر جورينيه مكيف جداري 22000 وحدة تبريد حار بارد بسعر 2949 ريال بدلاً من 3699 ريال خصم 20%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 141 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى 3 هدايا مجانية بقيمة 528 ريال. عروض اكسترا للأجهزة المنزلية تتضمن عروض اكسترا الكبرى تخفيضات على مكواة البخار : يتوفر ضمن عروض اكسترا الكبرى تيفال مكواة بخار بقوة 2800 وات بسعر 399 ريال بدلاً من 499 ريال خصم 20%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 20 ريال لمدة 36 شهراً.

يتوفر ضمن تخفيضات الصيف عرض خاص باناسونيك مكواة بخار بقوة 2400 وات بسعر 329 ريال، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 16 ريال لمدة 36 شهراً. خصومات اكسترا وهدايا مجانية تتضمن عروض اكسترا الكبرى تخفيضات على مواقد الغاز : يتوفر ضمن عروض اكسترا الكبرى فريجو موقد غاز حجم 90*60 سم 5 عيون أمان كامل إستيل بسعر 1699 ريال بدلاً من 2499 ريال خصم 32%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 82 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى 2 هدية مجانية بقيمة 349 ريال.

يتوفر ضمن عرض خاص ويرلبول موقد كهربائي حجم 30 بوصة 4 عيون باللون الأبيض بسعر 3399 ريال، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 163 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى 2 هدية مجانية بقيمة 349 ريال. عروض الشاشات اكسترا الكبرى تتضمن عروض اكسترا الكبرى تخفيضات على الشاشات : يتوفر سوني تلفزيون 65 بوصة بدقة وضوح فائقة بسعر 5199 ريال بدلاً من 5999 ريال خصم 13%، ضمن عروض الشاشات اكسترا الكبرى ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 249 ريال لمدة 36 شهراً.

يتوفر ضمن عرض خاص سامسونج تلفزيون ذكي 32 بوصة فائق الوضوح بسعر 1349 ريال، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 65 ريال لمدة 36 شهراً ضمن عروض اكسترا الكبرى. عمر شويل - جدة أقوى خصومات المكيفات والشاشات وأجهزة المطبخ تخفيضات اكسترا عروض الكاش والقسط - ثقفني

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