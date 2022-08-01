نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم السعودية اليوم خصومات هائلة تصل إلى 70% في جميع الفروع في المقال التالي
عروض العثيم المملكة العربية السعودية، يكون سوق العثيم من ضمن الأسواق الشهيرة والكبيرة التي تقوم بتقديم الكثير من العروض والخصومات الرائعة والمذهلة بالشكل الكبير والمستمر طوال السنة والتي يكون متواجد منها المنتجات الغذائية والغير غذائية ومن ضمنها، المستلزمات الخاصة بالعناية الشخصية والأسماك والمجمدات والمنظفات والمأكولات وجميع ما يتواجد في الهايبر، حيث أن الهايبر يعتبر من أكبر الأسواق الناجحة والشهيرة التي تتواجد في المملكة العربية السعودية التي تعرض وتمنح الخصومات والعروض الكبيرة والمذهلة التي يحتاج لها العديد من الأشخاص.
عروض العثيم السعودية
هايبر العثيم يعتبر من إحدى السلاسل التجارية المتواجدة في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، حيث أن السوق يكون متواجد به الكثير من الأقسام وهذا لكي يتم تلبية كل احتياجات ومتطلبات العملاء التي يريدونها ويطلبونها، ومن إحدى هذه الأقسام والأصناف ومنها، الأجهزة المنزلية والكهربائية والأدوات المنزلية والحيوانات الأليفة والأجهزة الإلكترونية ومستلزمات الأطفال والمنتجات الغذائية والغير غذائية من كل المتطلبات التي يريدها كل شخص في السعودية.
تخفيضات العثيم اليوم
- 1 + 1 علبة مقدار 3 كيلو جرام من اللبنة التركية نوعها يورسان تكون بسعر 72.95 ريال سعودي.
- سعر الكيلو جرام من الجبن هنغاري يكون 10.95 ريال سعودي.
- 1 + 1 من الجبن إدام تشيزا مقدار كيلو جرام تكون بسعر 41.95 ريال سعودي.
- 1 + 1 من الزيتون الأخضر المصري مقدار كيلو جرام يكون بسعر 16.95 ريال سعودي.
- سعر الكيلو جرام من الجبن القريش نوعها الوادي تكون بسعر 12.95 ريال سعودي.
- الزيتون الأخضر المحشي والجزر مقدار كيلو جرام يكون بسعر 11.95 ريال سعودي.
- لوز اصابع مقدار كيلو جرام يكون بسعر 54.95 ريال سعودي.
- سعر الكيلو جرام من عين الجمل يكون 54.95 ريال سعودي.
- الكزبرة المطحونة مقدار كيلو جرام يكون بسعر 9.50 ريال سعودي.
- 500 جرام من الهيل زدني يكون بسعر 41.95 ريال سعودي.
- العدس الأحمر التركي المجروش مقدار كيلو جرام يكون بسعر 6.50 ريال سعودي.
- الحمص الحب مقدار كيلو جرام يكون بسعر 7.50 ريال سعودي.
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