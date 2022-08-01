شوف عروض شاشات سمارت وأجهزة كهربائية من شركة العيسائي تخفيضات ضخمة

عروض شاشات سمارت وأجهزة كهربائية من شركة العيسائي بالمملكة السعودية، أن تجد جهاز منزلي يتمتع بالجودة والتقنيات الحديثة والسعر المناسب شئ في غاية الصعوبة في تلك الأيام التي تشهد ارتفاع سريع ومستمر بالأسعار بسبب الأحوال الإقتصادية المنحدرة في العالم كله، ولذلك بدأت العديد من الشركات الشهيرة بالمملكة العمل بجهد لتوفير أجهزة بأسعار أقل للمواطنين من خلال تقديم العروض والتخفيضات بشكل أسبوعي أو شهري، ومن أهم هذه الشركات هي شركة العيسائي.

عروض شاشات سمارت وأجهزة كهربائية من شركة العيسائي تخفيضات ضخمة

تقدم شركة العيسائي المتخصصة في بيع الأجهزة الإلكترونية والمنزلية عروض وتخفيضات تصل إلى نصف السعر على أكثر الأجهزة طالبًا بالأسواق مثل الشاشات الذكية وأجهزة المطبخ الصغيرة التي لا تستغني عنها أي سيدة منزل وأيضًا الأجهزة الخاصة بالعناية الشخصية والغسالات والثلاجات والعديد من الأجهزة الأخرى، جمعنا لكم بعض أهم هذه العروض بالصور والأسعار لتتمكن من أختيار المناسب لك كما يمكن الدخول على موقع العيسائي الرسمي على الإنترنت للتعرف على جميع العروض المتاحة لديهم.

تخفيضات شاشات سمارت بالمملكة السعودية من شركة العيسائي

شاشة سمارت ماركة TCL مقاس 50 بوصة، تأتي بدقة 4k، بسعر 1500 ريال بدلاً من سعر 2529 ريال.

كما يمكنك الحصول على تلفزيون كي ماركة تي سي إل مقاس 65 بوصة، بسعر 3900 ريال بدلاً من 5634 ريال.

ويمكن شراء تلفاز سمارت TCL مقاس 98 بوصة، بسعر 25000 ريال بدلاً من 29899 ريال.

أما إذا كنت تبحث عن شاشة سمارت لكن ذات حجم صغير يمكن شراء شاشة تي سي ال مقاس 32 بوصة فقط بسعر 600 ريال بدلاً من 800 ريال.

عروض وتخفيضات الاجهزة الكهربائية من العيسائي