نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية طرد البرص من المنزل.. طرق التخلص من الأبراص المزعجة ومنع ظهورها مرة أخرى في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية طرد البرص من المنزل، البرص من الحشرات الزاحفة الغير مرغوب تواجدها تمامًا في أي مكان، فهو يسبب الشعور بالفرق والاشمئزاز، بالإضافة إلى أضرار تواجد الابراص المتعددة ومنها الإصابة ببعض الأمراض، لذلك يهتم الكثير من الناس بالتخلص من البرص بمجرد تواجده، ولكن قد يصعب حدوث ذلك لأن البرص سريع الحركة ويعيش على الجدران فيصعب الوصول اليه، والان سوف نعرض بعض المواد الطبيعية التي لها دور فعال في التخلص من الابراص التي قد تتواجد في المنزل بكل سهولة.

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طرق طبيعية لطرد الابراص من المنزل

استخدام المبيدات الحشرية قد يكون ليس له دور فعال في طرد الابراص وذلك لأنه سريع الحركة والتنقل من مكان لآخر، كما أن المبيدات قد تكون بها الكثير من الأضرار الصحية، لذلك يفضل استبدالها ببعض المواد الطبيعية التي تحقق أفضل نتيجة في طرد البرص وهي كالآتي:

استخدام البصل والثوم

يمكنكم عمل خليط من الثوم والبصل المفروم، ثم يتم وضع هذا الخليط في إحدى الأركان، وبمجرد مرور البرص في هذا المكان يفر هاربًا، وذلك لأن البرص يكره رائحة البصل والثوم.

استخدام المصائد اللاصقة

يمكن استخدام مصائد الحشرات اللاصقة والتي من خلالها يمكن السيطرة على البرص فبمجرد مرور الابراص أو الحشرات عليها لا يمكنه التحرك مرة أخرى، وهذا يجعله من الممكن البقاء به خارج المنزل.

استخدام البهارات للتخلص من الابراص

يمكن عمل خليط من البهارات المختلفة مثل الملح، والفلفل الأسود، أو الشطة الذي له دور فعال في طرد الابراص بمجرد استنشاقه فهذه المواد لها رائحة نفاذة تزعج الابراص وتؤدي إلى هروبها من المنزلة.

استخدام الشيح

الشيح من المواد التي يخاف من تواجده البرص إذا كان في المنزل، ولذلك يمكن وضع كمية مناسبة من الشيح في قطعة من القماش وتركها في إحدى الأركان في المنزل.