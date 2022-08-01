كيف تفوز في مسابقة الحلم؟ وموعد السحب القادم على جائزة الـ 150.000$

كيف تفوز في مسابقة الحلم؟، وما هو موعد السحب القادم؟، سؤلان يطرحان نفسهما بقوة خلال الفترة الأخيرة من قبل الآلاف من المشتركين الذي ينتظرون بفارغ الصبر موعد السحب الجديد، أو ممن يبحثون عن كيفية الاشتراك لدخول هذا السحب، مع العلم أن المشاركة في المسابقة متاحة حتى موعد السحب القادم بساعات، وبعدها سيتم غلق الباب حتى انتهائه، ومن ثم فتحه مرة أخرى للمشاركة في السحب الذي يليه.

موعد السحب القادم

في البداية حددت مسابقة الحلم موعد السحب الجديد المقبل، ليكون رسميًا يوم الخامس والعشرين من شهر أغسطس الجاري، ما يعني أنه يبتقى عليه أيام قليلة، ويزيح الإعلامي مصطفى الأغا الستار عنه، ويُعلن اسم الفائز خلال مراسم السحب على الهواء مباشرةً عبر برنامجه صدى الملاعب المذاع على فضائية إم بي سي، وسيتم السحب بنظام القرعة العشوائية لاختيار الفائز بعد استبعاد جميع أقارب العاملين في المسابقة حتى الدرجة الرابعة، ومن ثم الاتصال علنيًا بالفائز لتهنئته بالفوز.

كيف تفوز في مسابقة الحلم؟

أما عن السؤال الأهم والأكثر بحثًا من قبل الآلاف، وهو كيف تفوز في مسابقة الحلم؟، وتحقيق حلمك بالفوز بإحدى جوائز المسابقة التي تساعدك على تحقيق حلمك التي انتظرته طويلاً، ويتحقق ذلك من خلال الاشتراك في المسابقة من خلال إحدى الطرق الأساسية المعروفة، سواء عبر خدمة الرسائل النصية التي تحتوي على كلمة حلم وإرسالها إلى رقم بلدك أو الرقم الدولي الموحد، أو المشاركة من خلال تحميل تطبيق حلم للهواتف الذكية، وتسجيل كافة البيانات الخاصة بك، ومن ثم إرسال الرسائل للاشتراك الفوري.

مع الأخذ في الاعتبار بضرورة الإجابة الصحيحة على السؤال أو الأسئلة التي تصلك عبر رقم هاتفك، وبالتالي ستتأهل مباشرةً إلى الدخول ضمن من يشملهم أقرب سحب، ويتبقى فقط عامل التوفيق أثناء السحب العشوائي بنظام القرعة، الذي قد يتضمن اسمك للفوز بإحدى الجوائز، أو ترقية مستوى حسابك في المسابقة للفوز بالنقاط التي تزيد من فرص فوز أيضًا.