شوف عروض جرير الشهرية 50% خصم حتى نهاية الأسبوع بجميع فروع جرير تسوق الآن

عروض جرير الشهرية، على الشاشات والجوالات والاكسسوارات بنسب خصم لا تقاوم؛ حيث تقدم مكتبات جرير بالمملكة العربية السعودية أقوى التخفيضات على الأجهزة والإلكترونيات، والتي يستطيع من خلالها العميل شراء كافة احتياجاته بسعر يتناسب مع إمكانياته عكس العديد من المحال التجارية التي تقدم منتجاتها بأسعار باهظة الثمن، ومن خلال موقعنا نقدم لكم أقوى العروض التجارية التي تقدمها مكتبة جرير.

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عروض جرير الشهرية

تعد شركة جرير من أكبر الشركات السعودية المتخصصة في بيع الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية التي يحتاجها العميل في كل منزل، وتقدم الشركة خصومات تصل لما يزيد عن 30٪، بالإضافة إلى العديد من الهدايا التي تمنحها الشركة عند شراء أي من المنتجات.

وتعد شركة جرير من الشركات التي تقدم خدمات مميزة لعملائها بشكل يسهل التعامل من خلالها بشكل كبير، لذا نجد أن الإقبال عليها في تزايد مستمر من قبل الكثير من المواطنين من مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية.

عروض مكتبة جرير السعودية

تقدم شركة جرير السعودية خصومات مميزة على أهم المنتجات بمواصفات عالية الجودة، كما أن هذه المواصفات تتناسب مع جميع متطلبات العملاء في العصر الحديث، ومن أهم هذا العروض ما يلي:

عروض مكتبات جرير على جوال هاتف هونرو X9 سعة 128 جيجابايت ورامات 8 جيجابايت بسعر وهمي 1099 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات جرير السعودية على جوال شاومي بوكو GT بسعر يصل إلى 2339 ريال سعودي بالإضافة إلى هدايا قيمة تصل إلى 799 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تنزيلات جرير السعودية على جوال هواوي نوفا Y70 بسعر يصل إلى 729 ريال سعودي علاوة على هدايا قيمة تصل إلى 149 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

خصومات جرير اليوم