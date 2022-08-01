شوف عروض أسواق التميمي وأقوى التخفيضات في صيف 2022

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أسواق التميمي تقدم أقوى العروض والتخفيضات في صيف 2022 م، على السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية والمشروبات وغيرها العديد من منتجات ومستلزمات المنزل التي لا غنى عنها، كما توفر خدمة عروض التميمي أون لاين والتي يمكنكم الإطلاع عليها من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بمجموعة أسواق التميمي، أو من خلال زيارة أحد فروع الدمام، الرياض، الخبر ورس وغيرها من محافظات المملكة العربية السعودية، كما أنها تقدم خصم إضافي على المنتجات والسلع الصحية بقيمة 25%. أقوى عروض أسواق التميمي للسلع الغذائية أرز بسمتي سيلا أو أبيض بنجابي الوليمة أو الشعلان وزن الكيس 10 كيلو جرام بسعر يبدأ من 71.50 ريال سعودي وحتى 79.95 ريال.

عرض كرتونه دجاج دو مجمد بها 10 حبات فقط بسعر 173.95 ريال سعودي.

خلطة البرياني متوسط أو حار بسعر 12.75 ريال سعودي بدلاً من 17.90 ريال.

عرض ثلاث حبات مكرونة قودي أصناف متنوعة بسعر 9.95 ريال سعودي للعرض بدلاً من 17.85 ريال. عرض ثلاث حبات تونة تندرينا متنوعة من قودي بسعر 9.95 ريال سعودي مع توفير 7.30 ريال للعرض.

تتبيلة أصناف متنوعة من قودي بسعر 7.50 للحبة، وعند شراؤك حبتين يكون فقط بسعر 12.95 ريال. وأقوى عروض الطازج على الخضروات والفاكهة، كيلو ليمون جنوب أفريقيا بسعر 5.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 7.95 ريال.

خيار السعودية بسعر 3.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 6.95 ريال.

باذنجان السعودية بسعر 3.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 7 ريال.

برتقال أبو صرة جنوب أفريقي بسعر 4.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 7.95 ريال.

بصل أحمر مصري بسعر 1.95 ريال سعودي بدلاً من 4.30 ريال. عروض السلع المتنوعه الأخرى لحم بقري برازيلي رقبة أو كتف بسعر 29.95 ريال سعودي للكيلو.

برجر لحم بقري أو برجر لحم سجنيتشر بسعر 39.95 ريال سعودي بدلاً من 67.60 ريال.

عرض طبق قطع دجاج متنوعة من اليوم وزن الطبق 900 جرام بسعر 15.95 ريال سعودي بدلاً من 19.75 ريال.

كباب روبيان بسعر 69.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 99.95 ريال. أفوكادو كينيا بسعر 8.95 ريال سعودي بدلاً من 14.95 ريال.

كمثرى تشيلي بسعر 7.95 ريال سعودي بدلاً من 10.95 ريال.

تفاح ذهبي فرنسا بسعر 6.95 ريال سعودي بدلاً من 9.95 ريال.

تفاح جالا تشيلي بسعر 6.95 ريال سعودي بدلاً من 9.95 ريال. عمر شويل - جدة عروض أسواق التميمي وأقوى التخفيضات في صيف 2022 - ثقفني

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