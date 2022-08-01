نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات الموسم على أسعار الشاشات وأجهزة المطبخ عروض كارفور السعودية اغسطس 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيضات الموسم على أسعار الشاشات وأجهزة المطبخ عروض كارفور السعودية اغسطس 2022، حيث جاءت تخفيضات كارفور الجديدة للشهر الجاري على النحو التالي: ماكينة اسبريسو كبسولات ميني باللون الاسود من اسينزا بسعر 399 ريال بدلا من 515 ريال بتوفير تصل قيمته إلى 22%، طقم كولين 3 قطع ماكينة صنع القهوة + غلاية كهربائية + محمصة افطار 1.75 لتر 600 وات، وبلغ سعرها 390 ريال بدلا من 450 ريال بتوفير تصل قيمته إلى 13%، جهاز صنع الساندوتشات كولين 750 وات باللون الاسود، وبلغ سعر الجهاز 99 ريال بدلا من 105 ريال بتوفير تصل قيمته إلى 5%، قطاعة خضار كولين سعة 1.2 لتر زجاجي بسعر 180 ريال بدلا من 200 ريال، وذلك بتوفير تصل قيمته إلى 10% ضمن عروض كارفور السعودية لشهر أغسطس.

عروض كارفور على أجهزة المطبخ والشاشات

وجاءت بقية خصومات كارفور للأجهزة المنزلية كالتالي: غلاية كهربائية كولين مصنوعة من الاستانلس ستيل 2000 وات مع غطاء قابل للفصل 0.8 لتر، وبلغ سعرها 150 ريال بدلا من 200 ريال بتوفير تصل قيمته إلى 25%، محضرة طعام بتصميم قائم باللون الاسود كولين 1000 وات سعة 5 لتر، وبلغ سعرها 400 ريال بدلا من 800 ريال بتوفير تصل قيمته إلى 50%، موزع مياة كولين مزيج بين اللون الذهبي والاسود، وبلغ سعره 460 ريال بدلا من 650 ريال بتوفير تصل قيمته إلى 29%، خلاط كولين 400 وات مع مطحنة 2 في 1 سداسي السرعات، وبلغ سعره 107 ريال بدلا من 200 ريال بتوفير تصل قيمته تقريباً إلى نصف السعر.

توفرأيضاً ضمن عروض كارفور على الأجهزة كولين خلاط تيربو باللون الاسود 1500 وات، وبلغ سعره 249 ريال بدلا من 305 ريال بتوفير تصل قيمته إلى 18%، مفرمة لحم باللون الاسود 1400 وات بسعر 179 ريال بدلا من 220 ريال بتوفير تصل قيمته إلى 18%، جيباس مكنسة كهربائية باللون الاسود 2200 وات سعة 1.5 لتر بسعر 195 ريال بدلا من 220 ريال بتوفير تصل قيمته إلى 11%، كي اون مكواة بخار ملابس 1800 واط سعة 1.7 لتر بسعر 149 ريال بدلا من 169 ريال بتوفير تصل قيمته أيضاً إلى 11 بالمائة.

عروض كارفور للأجهزة المنزلية

تضمنت عروض شهر اغسطس الجاري أيضاً اولسينمارك محمصة خبز 4 شرائح باللون الاسود، وبلغ سعرها 104 ريال بدلا من 300 ريال بتوفير تصل قيمته إلى 65%، نيكاي مروحة بوكس كهربائية 70 وات بسعر 99 ريال بدلا من 119 ريال بتوفير تصل قيمته إلى 16%، نيكاي موزع مياة بمخرج مياة واحد حار وبارد باللون الابيض والرمادي، وبلغ سعره 349 ريال بدلا من 379 ريال بتوفير تصل قيمته إلى 7%، عصارة توشيرو باللون الاحمر 200 واط بسعر 249 ريال بدلا من 379 ريال بتوفير تصل قيمته إلى 32%.

كما توفرت مكنسة كهربائية من نوع فيليبس بقدرة 1400 واط ضمن عروض كارفور لشهر اغسطس، وبلغ سعرها 415 ريال بدلا من 479 ريال بتوفير تصل قيمته إلى 14%، ماي تشويش مضرب يدوي باللون الابيض 200 وات بسعر 55 ريال بدلا من 79 ريال بتوفير تصل قيمته إلى 30%، اي تي سي غلاية كهربائية مع محضرة طعام 400 واط بسعر 199 ريال بدلا من 329 ريال، مع عرض توفير تصل قيمته إلى أكثر من ثُلث السعر.

عروض كارفور على الشاشات

أما أبرز عروض شاشات التلفاز في كارفور السعودية فقد جاءت كالتالي: تلفزيون سوبر جنرال 39 بوصة ال اي دي بسعر 599 ريال بدلا من 999 ريال بتوفير تصل قيمته إلى 40%، تلفزيون جي في سي برو 50 بوصة يدعم تقنية 4K بسعر 1399 ريال بدلا من 1799 ريال بتوفير تصل قيمته إلى 22%، تلفزيون جيباس 32 بوصة سمارت تي في واي فاي أندرويد 9 ال اي دي، وبلغ سعره 618 ريال بدلا من 1074 ريال بتوفير تصل قيمته إلى 42%، تلفزيون اي تي سي 58 بوصة سمارت تي في يو انش دي يدعم تقنية 4K، وبلغ سعره 1520 ريال بدلا من 1712 ريال بتوفير تصل قيمته إلى 11%.