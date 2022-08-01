شوف أقوى العروض من أسواق عبد الله العثيم على مقاضيك الشهرية

قم بالأستمتاع مع أسواق عبد الله العثيم واحصل على جميع مقاضيك الشهرية وجميع مستلزماتك، حيث يقدم العثيم مول في هذا الأسبوع أقوى الخصومات على تشكيلة متنوعة من المنتجات، حيث يمكنك الحصول على اللحوم الحمراء الطازجة، وأكياس الدجاج، وأكياس الخضروات، والفاكهة الطازجة، ومنتجات البقالة من الزيوت السكر والمعلبات وغيرها من العديد من المنتجات بأسعار تنافسية، كما يمكنك الحصول على شاشات التلفاز بالعديد من المقاسات المختلفة، وهواتف المحمول الذكية، وأواني الطهي والعديد من المنتجات الأخرى الموجودة في بروشور العروض بأسعار مخفضة، وتكون العروض سارية من يوم 27 يوليو الموافق يوم الأربعاء إلى 2 أغسطس الموافق يوم الثلاثاء أو حتى نفاذ الكمية.

أسواق عبد الله العثيم

قم بالحصول على مايكرويف كيون ديجيتال بسعة 20 لتر بسعر 219 ريال سعودي بدلا من 249 ريال للحبة.

احصل أيضا على مضرب بيض مع عجانة كولين بسعر 89 ريال سعودي بدلا من 110 ريال سعودي للحبة.

اشتري مقلاه هومر كهربائية بسعة 2.6 لتر، فقط بسعر 185 ريال سعودي بدلا من 229 ريال للحبة.

كما يمكنك الحصول على محضر طعام جي في سي برو متعدد فقط بسعر 205 ريال سعودي للحبة بدلا من 289 ريال سعودي.

طباخة أرز كيون بسعة 1.8 لتر بسعر 110 ريال بدلا من 149 ريال للحبة.

اشتري غلاية ماء اي تي سي بسعة 1.8 لتر، بسعر 79 ريال سعودي بدلا من 115 ريال سعودي للحبة.

عروض العثيم مول

قم بشراء شاشة ارو ال اي دي سمارت بحجم 55 بوصة فقط بسعر 1329 ريال سعودي بدلا من 1699 ريال للحبة.

احصل أيضا على شاشة ارو ال اي دي بحجم 32 بوصة بسعر 379 ريال سعودي بدلا من 499 ريال سعودي للحبة.

كما يمكنك شراء شاشة سهم ال اي دي سمارت بحجم 50 بوصة، بسعر 1149 ريال سعودي بدلا من 1399 ريال سعودي للحبة.

تابلت لافا ام 100 فقط بسعر 435 ريال سعودي للحبة.

اشتري هاتف سامسونج اي 13 بسعر 665 ريال سعودي للحبة.

احصل على هاتف هاي سينس اي 50 فقط بسعر 465 ريال سعودي للحبة.

العثيم مول