انت الان تتابع خبر رسالة تعرضك لاختراق حسابك البنكي.. احذروا منها واعرفوا خطوات حماية بياناتكم والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - انتشرت كثيراً في الفترة الاخيرة الماضية رسالة نصية من خلال الهواتف المحمولة، وتأتي من أرقام مجهولة، وتم البدء من التحذير منها بسبب أنها تؤدي إلى سرقة كل الأموال التي توجد في الحسابات البنكية.
رسالة تعرضك لاختراق حسابك البنكي احذروا منها
وجاء في الرسالة النصية التي انتشرت على الهواتف المحمولة “عميلنا العزيز تم إيقاف حسابك البنكي مؤقتًا للتحديث رجاء الاتصال بنا”، وهي واحدة من ضمن الرسائل الكثيرة التي يضلل بها المحتالون جميع المستخدمين، ويحالون منها الحصول على معلومات وبيانات تخص الحساب المصرفي للعميل واختراف حسابه.
خطوات تأمين حسابك البنكي
- يجب عدم الكشف عن أي تفاصيل شخصية لأي شخص.
- ولابد أن يتم توخي الحذر من الأساليب الغير مرغول فيها من خلال المكالمات التليفونية، خاصة إذا طلب منك تقديم المعلومات الشخصية.
- ممنوع التعامل مع أي من المكالمات التليفونية التي يزعم فيها جميع المحتالون موظفين من البنك ويطلبون العديد من المعلومات لتحديث بياناتهم.
- يجب عدم الإفصاح عن المعلومات المكتوبة على كارت حساب المصرفي مثل “الرقم التعريفي للعميل، أو الرقم السري، أو تاريخ إصدار وانتهاء عمل الكارت، أو آخر 3 أرقام مدونة في ظهر الكارت”.
- عدم السماح لأي شخص لا تعرفه أو تثق فيه بالوصول للكمبيوتر الخاص بك خاصة عن بعد.
- عدم مشاركة تفاصيل الامان الخاصة بك مثل كلمات السر أو رقم التعريف الشخصي مع أي شخص.
- ممنوع فتح الروابط تو المرفقات إذا كان عندك شكوك أنها زائفة وغير اصلية.