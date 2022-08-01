انت الان تتابع خبر رسالة تعرضك لاختراق حسابك البنكي.. احذروا منها واعرفوا خطوات حماية بياناتكم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشرت كثيراً في الفترة الاخيرة الماضية رسالة نصية من خلال الهواتف المحمولة، وتأتي من أرقام مجهولة، وتم البدء من التحذير منها بسبب أنها تؤدي إلى سرقة كل الأموال التي توجد في الحسابات البنكية.

رسالة تعرضك لاختراق حسابك البنكي احذروا منها

وجاء في الرسالة النصية التي انتشرت على الهواتف المحمولة “عميلنا العزيز تم إيقاف حسابك البنكي مؤقتًا للتحديث رجاء الاتصال بنا”، وهي واحدة من ضمن الرسائل الكثيرة التي يضلل بها المحتالون جميع المستخدمين، ويحالون منها الحصول على معلومات وبيانات تخص الحساب المصرفي للعميل واختراف حسابه.

خطوات تأمين حسابك البنكي