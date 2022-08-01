انت الان تتابع خبر طريقة عمل البسكويت المملح.. جهزيه في البيت بأقل مكونات عشان متشتريهوش من برا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يحب الكثير من الأشخاص تناول البسكويت المملح وهو الذي يسهل تحضيره في المنزل، ويعتبر من أشهر الوصفات البسيطة والسهلة التي تقدم طوال الوقت لتقديمها في كل الأوقات، وهو من الوجبات الخفيفة ذات الطعم الشهي واللذيذ.

مقادير البسكويت السادة المملح

3 أكواب دقيق.

قالب ونصف زبدة أو كوب ونصف من السمن النباتي.

½ ملعقة صغيرة من الملح.

ربع فنجان من الماء البارد.

طريقة عمل البسكويت المملح