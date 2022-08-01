انت الان تتابع خبر التضامن تعلن عن توفير وظايف خالية بمرتبات تصل إلي 12 ألف جنيه – التقديم من هنا والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يقدم موقع “دوت الخليج ” مجموعة من الوظائف الخالية في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والتي سوف نستعرضها فيما يلي:
مدير فرع
اسم الشركة عبد الرحيم قويدر وشركاه
مقر العمل حى الشرق – بورسعيد
العمالة المطلوبة 2مستوي الخبرة مدير / مشرف
سنين الخبرة 5-10 سنوات خبرة
الجنس المطلوب ذكر
اللغة الانجليزية جيد
السن المطلوب 27 – 38 سنة
الحاسب الآلي جيد
المؤهل المطلوب مؤهل عالي
مايكروسوفت أوفيس جيد
مدير مشروعات تنفيذى لاعمال الحريق
اسم الشركة المجموعة الهندسية الدولية
مقر العمل مدينة نصر – القاهرة
العمالة المطلوبة 1
مستوي الخبرة مدير / مشرف
سنين الخبرة 5-8 سنوات خبرة
الجنس المطلوب لا يشترط
اللغة الانجليزية أساسيات
السن المطلوب 35 – 45 سنة
الحاسب الآلي جيد جدا
المؤهل المطلوب مؤهل عالي
مايكروسوفت أوفيس جيد جدا
الراتب الأساسي 7000 – 12000 جنيه مصري
مهندس ميكانيكا مدير مشروعات تنفيذى لاعمال الحريق يجيد اعمال مكافحه الحريق و يتقن الاعمال التاليه:
-اعمال رشاشات مكافحة الحريق بالمياة و الاطفاء بالغاز و اعمال الحريق الخارجية مثل تركيبات المواسير HDPE الخ .
– اعمال غرف طلمبات الحريق .
-التعديل على الرسومات التنفيذيه اذا تطلب ذلك.
– مراجعه العروض الفنيه و اعدادها لاعتماد .
– يجيد ادارة المواقع و الاشراف على تركيبات الحريق و الاشراف على اطقم التركيبات.
– يجيد تسليم مشاريع الحريق لاستشارى المشروع.
خبره من 5 ال 8 سنوات