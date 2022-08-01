انت الان تتابع خبر التضامن تعلن عن توفير وظايف خالية بمرتبات تصل إلي 12 ألف جنيه – التقديم من هنا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يقدم موقع “دوت الخليج ” مجموعة من الوظائف الخالية في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والتي سوف نستعرضها فيما يلي:

مدير فرع

اسم الشركة عبد الرحيم قويدر وشركاه

مقر العمل حى الشرق – بورسعيد

العمالة المطلوبة 2مستوي الخبرة مدير / مشرف

سنين الخبرة 5-‎10 سنوات خبرة

الجنس المطلوب ذكر

اللغة الانجليزية جيد

السن المطلوب 27 – 38 سنة

الحاسب الآلي جيد

المؤهل المطلوب مؤهل عالي

مايكروسوفت أوفيس جيد

مدير مشروعات تنفيذى لاعمال الحريق

اسم الشركة المجموعة الهندسية الدولية

مقر العمل مدينة نصر – القاهرة

العمالة المطلوبة 1

مستوي الخبرة مدير / مشرف

سنين الخبرة 5-‎8 سنوات خبرة

الجنس المطلوب لا يشترط

اللغة الانجليزية أساسيات

السن المطلوب 35 – 45 سنة

الحاسب الآلي جيد جدا

المؤهل المطلوب مؤهل عالي

مايكروسوفت أوفيس جيد جدا

الراتب الأساسي 7000 – 12000 جنيه مصري

مهندس ميكانيكا مدير مشروعات تنفيذى لاعمال الحريق يجيد اعمال مكافحه الحريق و يتقن الاعمال التاليه:

-اعمال رشاشات مكافحة الحريق بالمياة و الاطفاء بالغاز و اعمال الحريق الخارجية مثل تركيبات المواسير HDPE الخ .

– اعمال غرف طلمبات الحريق .

-التعديل على الرسومات التنفيذيه اذا تطلب ذلك.

– مراجعه العروض الفنيه و اعدادها لاعتماد .

– يجيد ادارة المواقع و الاشراف على تركيبات الحريق و الاشراف على اطقم التركيبات.

– يجيد تسليم مشاريع الحريق لاستشارى المشروع.

خبره من 5 ال 8 سنوات