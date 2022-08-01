انت الان تتابع خبر احسب فاتورة الكهرباء للقطاع المنزلي لشهر اغسطس 2022.. حضروا ورقة وقلم معانا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يقوم عدد كبير من مشتركي الكهرباء بالتحديد أصحاب العدادات الميكانيكية والتقليدية القديمة، البحث عن العديد من الطرق التي توفرها الوزارة لإحتساب فاتورة الكهرباء للقطاع المنزلي لشهر اغسطس 2022، والإستعلام عن القيم الخاصة بالإستهلاك.

احسب فاتورة الكهرباء للقطاع المنزلي لشهر اغسطس 2022

وكشفت الشركة القابضة لكهرباء مصر من خلال منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، عن الخطوات التي لابد أن يتم اتباعها من خلال المشتركين لاحتساب قيمة استهلاك فاتورة كهرباء شهر أغسطس 2022 للقطاع المنزلي.