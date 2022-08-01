انت الان تتابع خبر احسب فاتورة الكهرباء للقطاع المنزلي لشهر اغسطس 2022.. حضروا ورقة وقلم معانا والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يقوم عدد كبير من مشتركي الكهرباء بالتحديد أصحاب العدادات الميكانيكية والتقليدية القديمة، البحث عن العديد من الطرق التي توفرها الوزارة لإحتساب فاتورة الكهرباء للقطاع المنزلي لشهر اغسطس 2022، والإستعلام عن القيم الخاصة بالإستهلاك.
احسب فاتورة الكهرباء للقطاع المنزلي لشهر اغسطس 2022
وكشفت الشركة القابضة لكهرباء مصر من خلال منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، عن الخطوات التي لابد أن يتم اتباعها من خلال المشتركين لاحتساب قيمة استهلاك فاتورة كهرباء شهر أغسطس 2022 للقطاع المنزلي.
استهلاك 50 كيلووات/ ساعة
طرق حساب قيمة فاتورة الكهرباء استهلاك 50 كيلووات ساعة = 25 جنيهاً.
50 كيلو × 48 قرشاً = 24 جنيهاً.
مقابل خدمة العملاء = 1 جنيه.
استهلاك 100 كيلووات/ ساعة = 55 جنيهاً
طرق حساب قيمة فاتورة الكهرباء استهلاك 100 كيلووات ساعة
50 كيلو × 48 قرشًا = 24 جنيهاً.
50 كيلو × 58 قرشًا = 29 جنيهاً.
مقابل خدمة عملاء = 2 جنيه.
استهلاك 150 كيلووات/ ساعة = 121.5 جنيه
طرق حساب قيمة فاتورة الكهرباء استهلاك 150 كيلووات ساعة.
150 × 0.77 = 115.5 جنيهاً.
مقابل خدمة عملاء = 6 جنيهات.
استهلاك 200 كيلووات/ ساعة = 160 جنيهاً
طرق حساب قيمة فاتورة الكهرباء استهلاك 200 كيلووات ساعة.
200 × 0.77 = 154 جنيهاً.
مقابل خدمة عملاء = 6 جنيهات.
استهلاك 250 كيلووات/ ساعة = 218 جنيهاً
طرق حساب قيمة فاتورة الكهرباء استهلاك 150 كيلووات ساعة.
200 × 0.77 = 154 جنيهاً.
50 × 1.06 = 53 جنيهاً.
مقابل خدمة عملاء = 11 جنيهاً.
استهلاك 300 كيلووات/ ساعة = 271 جنيهاً
طرق حساب قيمة فاتورة الكهرباء استهلاك 300 كيلووات ساعة.
200 × 0.77 = 154 جنيهاً.
100 × 1.06 = 106 جنيهات.
مقابل خدمة عملاء = 11 جنيها ً.
** استهلاك 350 كيلووات/ ساعة = 324 جنيها
طرق حساب قيمة فاتورة الكهرباء استهلاك 350 كيلووات ساعة
200 × 0.77 = 154 جنيهًا
150 × 1.06 = 159 جنيهًا
مقابل خدمة عملاء = 11 جنيها
استهلاك 400 كيلووات/ ساعة = 392 جنيهاً
طرق حساب قيمة فاتورة الكهرباء استهلاك 400 كيلووات ساعة.
200 × 0.77 = 154 جنيهاً.
150 × 1.06 = 159 جنيهاً.
50 × 1.28 = 64 جنيهاً.
مقابل خدمة عملاء = 15 جنيهاً.
استهلاك 450 كيلووات/ ساعة = 456 جنيهاً
طرق حساب قيمة فاتورة الكهرباء استهلاك 450 كيلووات/ ساعة.
200 × 0.77 = 154 جنيهاً.
150 × 1.06 = 159 جنيهاً.
100 × 1.28 = 128 جنيهاً.
مقابل خدمة عملاء = 15 جنيهاً.
استهلاك 500 كيلووات/ ساعة = 520 جنيهاً
طرق حساب قيمة فاتورة الكهرباء استهلاك 500 كيلووات ساعة.
200 × 0.77 = 154 جنيهاً.
150 × 1.06 = 159 جنيهاً.
150 × 1.28 = 192 جنيهاً.
مقابل خدمة عملاء = 15 جنيهاً.
استهلاك 600 كيلووات/ ساعة = 648 جنيهاً
طرق حساب قيمة فاتورة الكهرباء استهلاك 600 كيلووات ساعة.
200 × 0.77 = 154 جنيه.
150 × 1.06 = 159 جنيهاً.
250 × 1.28 = 320 جنيهاً.
مقابل خدمة عملاء= 15 جنيها ً.
استهلاك 650 كيلووات/ ساعة = 712 جنيهاً
طرق حساب قيمة فاتورة الكهرباء استهلاك 650 كيلووات ساعة
0.77 × 200= 154 جنيهاً.
150 × 1.06 = 159 جنيهاً.
300 × 1.28 = 384 جنيهاً.
مقابل خدمة عملاء= 15 جنيهاً.
استهلاك 700 كيلووات/ ساعة = 921 جنيهاً
طرق حساب قيمة فاتورة الكهرباء استهلاك 700 كيلووات ساعة.
700 × 1.28 = 896 جنيهاً.
مقابل خدمة عملاء= 25 جنيهاً.
استهلاك 800 كيلووات/ ساعة = 1049 جنيهاً
طرق حساب قيمة فاتورة الكهرباء استهلاك 800 كيلووات ساعة.
800 × 1.28 = 1024 جنيهاً.
مقابل خدمة عملاء= 25 جنيهاً.
40 جنيهاً الحد الأقصى لخدمة العملاء على الفاتورة.
استهلاك 900 كيلووات/ ساعة = 1177 جنيهاً
طرق حساب قيمة فاتورة الكهرباء استهلاك 900 كيلووات ساعة
900 × 1.28 = 1152 جنيهاً.
مقابل خدمة عملاء= 25 جنيهاً.
استهلاك 1000 كيلووات/ ساعة = 1305 جنيهات
طرق حساب قيمة فاتورة الكهرباء استهلاك 1000 كيلووات ساعة.
1000 × 1.28 = 1280 جنيهاً.
مقابل خدمة عملاء= 25 جنيها ً.
استهلاك 1100 كيلووات ساعة = 1635 جنيهاً
طرق حساب قيمة فاتورة الكهرباء استهلاك 1100 كيلووات ساعة.
1.45×1100=1595 جنيهاً.
مقابل خدمة عملاء= 40 جنيهاً.
استهلاك 2000 كيلووات/ ساعة = 2940 جنيهاً
طرق حساب قيمة فاتورة الكهرباء استهلاك 2000 كيلووات ساعة.
2000 × 1.45 = 2900 جنيه.
مقابل خدمة عملاء= 40 جنيهاً.