مكون سحري للتخلص من الصراصير والحشرات والبعوض نهائيا من المنزل بدون أي مواد كيميائية

ملعقة واحدة للتخلص من الحشرات و الناموس نهائيا بدون اي مواد كيميائية، ينتشر الناموس والذباب والحشرات بصفة عامة خلال فصل الصيف ويصبح من الأمور المزعجة لربة المنزل، خاصة بأنه يضر ويؤذي الأطفال، لذا تسعي إلى البحث عن أفضل طريقة للتخلص من الحشرات والناموس بشكل نهائي و قد تضطر إلى استخدام بعض المبيدات الكيميائية لكنها تضر بالجهاز التنفسي كما إنها غير آمنة تماما وضارة بالكبار والصغار، لا اتجهت ربة المنزل إلى البحث عن الطرق الطبيعية للتخلص من الحشرات باختلاف انواعها، ومن هذه الطرق ملعقة واحدة للتخلص من الحشرات والناموس نهائيا بدون اي مواد كيميائية.

ملعقة واحدة للتخلص من الحشرات والناموس نهائيا بدون اي مواد كيميائية

بداية لا بد من الحرص على تنظيف المنزل بصفة مستمرة للتغلب على هذه الحشرات خاصة الصراصير التى تكثر في البيئة الرطبة والغير نظيفة، لذا علينا تنظيف المنزل وتعقيمه ونستخدم هذه الطريقة للتخلص من الحشرات والناموس والصراصير نهائيا، ومن مكونات هذه الطريقة:

ملعقة كبيرة من النشا.

حمض البوريك.

ملعقة كبيرة من السكر البودرة.

ملعقة كبيرة من الخل.

كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.

ملعقة كبيرة من صودا الخبز.

طريقة التحضير والاستخدام

تستخدم هذه الطريقة لعمل عجينة يتم وضعها في جميع أركان المنزل للقضاء على جميع انواع الحشرات ويفضل إستعمال هذه العجينة مرة أو مرتين خلال الشهر وبعدها ستلاحظين اختفاء جميع الحشرات، ولتنفيذ هذه الطريقة علينا اتباع بعض الخطوات البسيطة:

نحضر إناء مناسب ونضع به جميع المكونات.

نخلط جميع المكونات جيدا.

ندمج الخليط حتى يصبح مثل العجينة تماما.

نضع جزء من هذه العجينة في ركن من أركان المنزل.

يتم وضع جزء من العجينة وتوزيعها في جميع أنحاء المنزل.

حرق ورق الغار في المنزل

يستخدم ورق الغار في الاكل ويعطى مذاق طيب، كما يتميز بقدرته الهائلة على طرد الحشرات والناموس بشكل كبير، لذا يمكن باستخدام ورقتين فقط من ورق الغار القضاء على الحشرات نهائيا: