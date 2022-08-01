نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية خصم من 20 وحتي 75% على جميع المنتجات تسوق الآن في المقال التالي
عروض العثيم الاثنين مستمرة لنهاية يوليو 2022 على كافة السلع والمنتجات، وذلك من خلال طرحها بأسعار تبدأ من 10 ريال سعودي وأقل، وهذه العروض متميزة بشكل كبير بالإضافة إلى الهدايا التي تقدمها الشركة في جميع فروعها عند شراء أكثر من قطعة على السلعة الواحدة؛ فمن الممكن شراء قطعتين وتحصل على الثالثة هدية من نفس النوع، وغيرها من العروض والتخفيضات التي لا مثيل لها في الأسواق التجارية المنافسة في المملكة العربية السعودية، ومن خلال تزايد البحث عن السلع والمنتجات في أسواق العثيم السعودية نقدم لكم أفضل هذه العروض.
عروض العثيم السعودية
اشتهرت بشكل كبير شركة عبدالله العثيم التجارية بشكل كبيرة منذ بدايتها في المملكة العربية السعودية، كما سعت بشكل كبير على تقديم أقوى الخصومات والتخفيضات الكبيرة علي العديد من السلع الغذائية والأجهزة المنزلية والأدوات التي تحتاجها كل سيدة في منزلها، وهذا جعل هناك إقبال كبير على مختلف السلع والمنتجات التي تتوفر داخل الأقسام بفروع العثيم بالمملكة العربية السعودية.
تنزيلات أسبوعية من أسواق العثيم
- شركة العثيم تقدم تخفيضات أسبوعية مذهلة علي السلع والمنتجات، ومنها العرض الخاص على حلوى أوسكار جلي مني بالفواكه مقدار كيلو جرام واحد بسعر 18.95 ريال سعودي بدلًا من 22.95 ريال سعودي.
- أما في العروض اليومية من أسواق العثيم السعودية احصل على كيلو جرام واحد من حلوى من نوع روشن حليب سبلاش يكون بسعر 22.95 ريال سعودي بدلًا من 26.50 ريال سعودي.
- عروض مذهلة من العثيم السعودية على مقدار 75 جرام من حلوى من نوع بورقات أصابع العرض مكون من عدد 3 حبات بسعر 10.95 ريال سعودي بدلًا من 17.85 ريال سعودي.
- اشتري من أسواق العثيم السعودية حلى بقر لاكسوري مقدار العبوة يصل إلى 800 جرام بسعر 24.95 ريال سعودي بدلًا من 31.75 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية خصم من 20 وحتي 75% على جميع المنتجات تسوق الآن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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